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眾安銀行擬伙持牌交易所 向散戶推以法定貨幣交易虛幣

眾安銀行公布，計劃向零售投資者推出虛擬資產交易服務。眾安擬透過與本地持牌虛擬資產交易所合作，將尋求監管批准，讓零售投資者能夠經其銀行應用程式使用法定貨幣買賣虛擬資產。

眾安表示，作為香港持牌銀行，會遵守嚴格的客戶安全和監管合規標準。在獲得虛擬資產交易服務所需的監管批准後，該行將與不同持份者保持緊密合作，實施適當的保障措施，以確保服務安全和誠信。

相關措施將包括：與值得信賴的第三方供應商合作、落實更高標準的安全指引，並遵守嚴格的反洗錢（AML）和認識你的客戶（KYC）法規。此外，該行將針對虛擬資產交易相關的特性和風險進行用戶教育，確保用戶能在掌握充分資訊的情況下作出適當的選擇。

眾安銀行行政總裁姚文松表示，歡迎證監會昨日發布的發牌指引，並熱切期待為用戶提供虛擬資產帶來的新投資機遇。該行相信，虛擬資產有潛力在未來成為重要的資產類別。透過提供虛擬資產交易服務，其用戶將有機會在受監管的環境下快人一步捕捉先機。

此外，眾安又表示會亦計劃適時推出美股交易服務，相關新服務將進一步鞏固該行作為創新財富管理平台的定位，滿足用戶不斷變化的需要。

 

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