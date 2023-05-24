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CSL Mobile推5G AI Academy 線上線下免費教用AI

CSL Mobile與科技培育公司Preface及三星電子香港合作推出5G AI Academy，可讓客戶接觸並認識各種新科技如NFT、元宇宙等知識。CSL Mobile將提供線上線下5G AI體驗，為市民免費提供實體及網上AI入門攻略工作坊，讓他們認識生成式AI的基本概念。

CSL Mobile會於指定1010 Cente及csl專門店設立AI專區，利用Samsung Galaxy產品，觀看Preface提供的科技資訊及體驗Generative Pre-trained Transformer技術。

CSL Mobile個人流動通訊業務董事總經理林國誠指，他希望與1010及CSL的客戶一起攜手，讓1010與CSL客戶在Web 3.0及AI方面，成為最具準備的客戶。林國誠又指AI是必然會出現的東西，更表示AI的速度更是我們想像之中更加快，他以自己使用生成式AI軟件做例子，指示AI「用林奕匡曲風黃偉文詞手法寫一首失戀歌曲」，AI成功於兩秒鐘連曲連詞生成歌曲。

Preface創辦人兼行政總裁盧炳棠則引用Bill Gates近期對AI助手的意見，「人工智能競賽的贏家將是創造AI個人助理的人」，以說明AI智能助手的重要性。

現凡選用1010或csl 30GB 或以上指定 5G 服務計劃，客戶更可免費參與由Preface提供的AIChat Applier獨家證書課程3，認識GPT技術應用的潛力，和於 AI 新時代下人工智能如何革新並改變工作模式。客戶亦可同時獲得3個月Preface TechBites服務 (總值 HK$2,200)，透過其學習平台及短片，了解最新的科技資訊和趨勢。如客戶同時選購Samsung 產品，更可獲得額外1個月Preface TechBites服務。

 