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匯控艾橋智：正評估出售或精簡12個市場的業務

匯控（0005）財務總監艾橋智表示，正在評估出售或精簡12個市場的業務，以集中在亞洲的擴展。他接受路透社訪問時，未有透露是哪些市場或會在甚麼時間執行。他指正在評估的市場業務，並不足夠大至影響整體銀行的業務，惟該行期望透過執行評估結果，幫助匯控將業務轉向亞洲。

過去兩年，匯控已公布出售美國、法國、希臘、俄羅斯和加拿大的全部或部分業務。匯控並未在整體業績中列出其經營所在的每個地區的業績，較難識別潛在可能出售的地區，不過市場較關注匯控會否出售其歐洲和拉丁美洲的業務，特別在計入重組成本後，歐洲去年錄得列賬基準除稅前虧損。

不過，艾橋智明示墨西哥不在評估之列，指墨西哥業務表現非常好，美國、墨西哥和加拿大的貿易協定，與「中國加一」戰略為墨西哥的經濟增長帶來支持。他又指當地七成零售業務客戶是在當地工作的跨國公司員工，與他們的批發銀行業務有強大的協同效應。

匯控4月公布，收購匯控法國零售銀行業務的買家，因為利率上升而被監管當局要求提升資本金，令完成交易存在疑問。艾橋智指談判正在進行中，但他們會在必要時放棄交易以保護股東價值。

除出售業務的交易，艾橋智指中期挑戰是保持收入增長趨勢，因為全球央行利率上升帶來的利好已經逐漸減弱。該行正在提升自產品和服務產生的手續費收入，特別是取消防疫限制的內地和香港市場，他指去年該行在內地保險業務聘請1000名私人財富經理，計劃未來兩年多聘2000名。