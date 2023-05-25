道瓊斯工業平均指數收跌255點，跌幅0.78%，報32799點。標普500指數收跌30點，跌幅0.74%，報4115點。納斯達克綜合指數收跌76點，或0.61%，報12484點。

家得寶跌1.3%，報291.1美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累25點，而Salesforce升1.17%，報209.06元，貢獻道指15點。

科技股方面，蘋果收市報171.84元，升0.16%，谷歌母公司Alphabet收市報120.9元，跌1.35%，亞馬遜收市報116.75元，升1.53%，Facebook收市報249.21元，升1%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.82%，報457點。德國DAX指數收跌1.93%，報15842點；法國CAC 40指數跌1.7%，報7253點；英國富時100指數收跌1.75%，報7627點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.18%，報6161點。曾跌最多2.83%，是5月18日後最大跌幅，當日跌幅為4.07%。低見6119.98點，是2022年11月29日5979.93點後最低。收市報6161.11點，是2022年11月29日後收市新低，當日報6022.17點。連跌2日，累計跌294.61點，對上一次連跌2日是5月17日。

美國2年期債息曾升最多1.72%，高見4.3902厘，是5月23日4.4058厘後最高。收市報4.3757厘，是3月10日後收市新高，當日報4.5862厘。連升9日，累計升0.4765厘，對上一次連升9日是2022年9月20日。

美國10年期債息曾升最多1.46%，是5月22日後最大升幅，高見3.7457厘，是5月23日3.7572厘後最高。收市報3.7419厘，是3月9日後收市新高，當日報3.9032厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至65.421基點，是5月23日後最闊。收市報63.797基點，是4月19日後收市最窄。連續3日擴闊，累計4.044基點，對上一次連續3日擴闊是5月18日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至159.977基點，是5月23日後最窄。收市報161.097基點，是5月22日後最窄。

道指曾跌最多0.92%，是5月16日後最大跌幅，當日跌幅為1.03%。低見32752.44點，是3月30日32682.87點後最低。收市報32799.92點，是3月29日後收市新低，當日報32717.6點。連跌4日，累計跌735.99點，對上一次連跌4日是5月11日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是5月11日。

標指曾跌最多1%，是5月23日後最大跌幅。低見4103.98點，是5月12日4099.12點後最低。收市報4115.24點，是5月16日後收市新低，當日報4109.9點。連跌兩日，累計跌77.39點，對上一次連跌2日是5月12日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月10日。

納指曾跌最多1.15%，是5月23日後最大跌幅，低見12415.85點，是5月17日12335.02點後最低。收市報12484.16點，是5月16日後收市新低，當日報12343.05點。連跌2日，累計跌236.62點，對上一次連跌2日是5月2日。

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