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港股ADR跌274點 夜期低水238點 美團、網易等業績 易點雲、宏信建設上市

美股向下，港股ADR跌274點或1.46%，報18840點，即月恒指夜期跌193點，報18878點，夜期低水238點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.8%，折合報326.41元；阿里巴巴（9988）跌1.94%，折合報79.48元；美團（3690）跌1.71%，折合報128.17元；匯控（0005）跌1.68%，折合報58.25元；建行（0939）跌1.3%，折合報5.09元。

道期現跌0.14%；標期現升0.47%；納期現升1.42%。日股現跌0.12%，韓股現升0.21%，澳股現跌0.67%。

VIX指數隔晚升8.09%或1.5點，報20.03點。

紐油現跌0.18%或0.14美元，報74.2美元；布油現跌0.07%或0.06美元，報78.3美元；金價現升0.07%或1.38美元，報1958.54美元；LME 銅期貨隔晚跌2.47%或200.5美元，報7901.5美元。美國10年期債息現跌0.25%或0.0096厘，報3.7323厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，美團（3690）、石藥集團（1093）、萬國數據（9698）、網易（9999）、微博（9898）、寶尊電商（9991）、博雅互動（0434）等。

易點雲（2416）上市，定價10.19元。

宏信建設（9930）上市，定價4.52元。

星島（1105）：交易提案已撤回，股份復牌。

南海控股（0680）：于品海股份遭接管不代控制權發生變動。

匯控（0005）艾橋智：正評估出售或精簡12個市場的業務。

小米（1810）今年首季經調整淨利潤按升13.1%至32.3億元人民幣。小米：高端產品佔比提高改善毛利率，將利用AI提升內部效率。

小鵬汽車（9868）首季經調整虧損擴大至22億人民幣。

聯想（0992）上季裁員少於5%，內地雲減價戰影響有限。

知乎（2390）首季淨虧損收窄七成，經營現金流首錄正數。

迅銷集團（6288）旗下UNIQLO據報退出俄羅斯市場。

同程（0780）多賺2.7倍，經調整EBITDA升67%，付費用戶減少2.4%。

法庭向薈萃國際（8041）兩名前任董事，頒取消資格令。

 

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