恒指今早低開185點或0.98%，報18930點，是3月20日後最低。大市成交金額21億元；國指今早低開64點或1%，報6413點。恒生科技指數開市報3747點，跌0.76%，是2022年11月30日後最低。

金融、非必需消費品、通訊服務股推低大市。全市上升股份比例為3.21%，下跌為9.21%，無升跌為87.56%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）拖累大市。小米（1810）、中芯（0981）、網易（9999）貢獻恒指較多。

藍籌3隻升，65隻下跌，8隻無升跌。中芯（0981）升0.41%，報19.76元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）跌2.42%，報12.12元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，21隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）開市報3.8元，升1.06%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報64.3元，跌4.67%。

恒指低於主要平均線。科指低於主要平均線。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，美團（3690）開市報128.9元，跌1.15%。石藥集團（1093）開市報7.39元，跌0.81%。萬國數據（9698）開市報10.28元，升0.19%。網易（9999）開市報131.9元，升0.15%。微博（9898）開市報125元，跌4.14%。寶尊電商（9991）無成交，報11.06元。博雅互動（0434）無成交，報0.51元。

易點雲（2416）上市，定價10.19元。開市報9.46元，跌7.16%。

宏信建設（9930）上市，定價4.52元。開市報3.26元，跌27.88%。

星島（1105）：交易提案已撤回，股份復牌。無成交，報0.435元。

匯控（0005）艾橋智：正評估出售或精簡12個市場的業務。開市報57.95元，跌2.19%。

小米（1810）今年首季經調整淨利潤按升13.1%至32.3億元人民幣。小米：高端產品佔比提高改善毛利率，將利用AI提升內部效率。開市報10.44元，升0.38%。

小鵬汽車（9868）首季經調整虧損擴大至22億人民幣。開市報33元，跌4.49%。

聯想（0992）上季裁員少於5%，內地雲減價戰影響有限。開市報7.16元，跌1.1%。

知乎（2390）首季淨虧損收窄七成，經營現金流首錄正數。開市報17.3元，跌0.23%。

迅銷集團（6288）旗下UNIQLO據報退出俄羅斯市場。無成交，報18.78元。

同程（0780）多賺2.7倍，經調整EBITDA升67%，付費用戶減少2.4%。開市報15元，跌1.06%。

法庭向薈萃國際（8041）兩名前任董事，頒取消資格令。開市報0.295元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，力盟科技（2405）創上市新高，見2.81元，開市報2.81元，升0.36%；海納星空科技（8297）創52周高，見0.239元，開市報0.239元，升4.37%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括陸控（6623）低見24.2元，開市報24.2元，跌0.62%。

創52周低，包括，融創中國（1918）低見1.18元，開市報1.18元，跌0.84%；金川國際（2362）低見0.455元，開市報0.455元，跌1.09%。

異動股

上升異動股，包括，豐展控股（1826）開市報0.12元，升14.29%；中國新電信（8167）開市報0.07元，升9.38%；栢能集團（1263）開市報4.2元，升7.69%；方正控股（0418）開市報0.7元，升6.06%；海納星空科技（8297）創52周高，見0.239元，開市報0.239元，升4.37%；中國高精密（0591）開市報0.208元，升4%；亞洲速運（8620）開市報0.25元，升3.73%；新娛科控股（6933）開市報0.29元，升3.57%。

下跌異動股，包括，宏信建設（9930）開市報3.26元，跌27.88%；昊天國際建投（1341）開市報0.405元，跌10%；美的置業（3990）開市報7.53元，跌8.39%；廣駿集團控股（8516）開市報0.121元，跌7.63%；易點雲（2416）開市報9.46元，跌7.16%；佐丹奴（0709）開市報2.21元，跌7.14%；蔚來（9866）開市報64.3元，跌4.67%。

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