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聯儲局會議紀要：不確定是否需要進一步緊縮政策

聯儲局會議紀要顯示，決策者在5月2-至3日的會議上表示，他們不確定是否需要進一步的政策緊縮，當前需要考慮的因素包括降通脹進展慢於預期、勞動力市場強韌、銀行業動盪期後信貸條件收緊。在經濟前景高度不確定的情況下，聯儲局官員傾向於6月份暫停升息，但暗示還沒有準備好宣布抗通脹行動結束。

會議紀要稱，「許多與會者關注保留未來選擇權的必要性」。「幾位與會者指出，如果經濟走向一如他們當前的展望，本次會議之後可能沒有必要進一步收緊貨幣政策」，但也有「一些與會者稱，基於他們的預測，通脹回到2%目標的過程可能仍然慢的讓人無法接受，或有必要在未來幾次會議上進一步緊縮政策」。

會議紀要顯示，「幾乎所有與會者都表示，鑒於通脹率仍遠高於委員會的長期目標，加之勞動力市場持續緊俏，通脹前景面臨的上行風險仍然是影響政策前景的關鍵因素，部分與會者指出，他們也看到了通脹的一些下行風險」。

利率期貨價格顯示，投資者目前預計7月份加息的概率超過70%。

 

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