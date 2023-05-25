會議紀要稱，「許多與會者關注保留未來選擇權的必要性」。「幾位與會者指出，如果經濟走向一如他們當前的展望，本次會議之後可能沒有必要進一步收緊貨幣政策」，但也有「一些與會者稱，基於他們的預測，通脹回到2%目標的過程可能仍然慢的讓人無法接受，或有必要在未來幾次會議上進一步緊縮政策」。

會議紀要顯示，「幾乎所有與會者都表示，鑒於通脹率仍遠高於委員會的長期目標，加之勞動力市場持續緊俏，通脹前景面臨的上行風險仍然是影響政策前景的關鍵因素，部分與會者指出，他們也看到了通脹的一些下行風險」。

利率期貨價格顯示，投資者目前預計7月份加息的概率超過70%。

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