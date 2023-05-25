《實施意見》面向新一輪電信基礎設施共建共享部署了六方面重點工作，並提出四項專欄工程。一是推進「雙千兆」網絡統籌集約建設。充分發揮規劃引領作用，加強通信基礎設施專項規劃與國家戰略規劃、國土空間規劃、控制性詳細規劃等有效銜接，強化5G基站站址及機房、室內分佈系統的建設需求統籌，嚴格桿路、管道、機房、光纜、基站接入傳輸線路等設施的共建共享流程，支持5G接入網共建共享，推進5G異網漫遊。

二是深化「雙千兆」網絡共同進入。嚴格執行新建住宅區和住宅建築、商務樓宇、公共建築內的通信配套設施工程建設標準，推進重點場所5G基站站址、機房及室內分佈系統等設施統一協調進場、統籌開展建設，保障千兆光網平等接入。開展「雙千兆」網絡共進攻堅工程，建立重點場所清單，推動5G網絡共同進入；建立未有或僅有一家基礎電信運營企業寬帶網絡接入的住宅區和住宅建築、商務樓宇清單，推動寬帶網絡共同進入，大幅提升千兆光網覆蓋水平。

三是加強農村通信桿路線纜維護梳理。建立並完善農村電信基礎設施共建共享共維機制，鼓勵基礎電信運營企業通過同溝分纜分管、同桿路分纜、同纜分芯、纖芯置換、租用纖芯等模式推動農村桿路線纜共建共享，並加強存量桿線梳理，及時摸排並整治違規搭掛桿路線纜，拔除清理廢棄線路、桿塔。開展農村桿線共治共維工程，到2025年底，各地每年完成一批行政村通信線路違規搭掛整治，打造規范建設標杆，形成示範效應。

四是鼓勵跨行業開放共享。梳理建立跨行業基礎設施資源共享需求清單，對照清單加強電力、市政、高速公路、鐵路、通信等部門間協調溝通，推動桿塔、管道、管廊、隧道、光纜、機房等設施資源以合理公允的市場化方式積極向「雙千兆」網絡建設開放共享，充分發揮通信網絡賦能各行業的作用。努力整合各類桿塔資源，建設智慧桿塔及配套設施，推進“一桿多用”“一塔多用”。開展跨行業共享示範工程，到2025年底，各地推動相關行業重點區域、重要線路基礎設施共享需求得到有效保障，逐年提高清單中共享需求滿足率，形成一批典型案例並公開發布。

五是加強數字化技術支撐。研究制定電信基礎設施共建共享大數據平台標準，鼓勵各地按照標準要求積極推進本地區平台建設或升級改造，加強平台系統與設施資源信息整合，強化平台數據應用，開展平台應用評價。開展數字化保障提升工程，到2025年底，各地按照標準完成本地區電信基礎設施共建共享大數據平台系統的建設或升級改造，基本實現共建共享流程數字化保障，推廣平台標準化建設應用的創新典型案例。

六是優化「雙千兆」網絡建設環境。統籌考慮各地設施規劃、政策保障、資金支持、考核引導等綜合情況，探索制定「雙千兆」網絡建設環境評估標準規範及評估指標，組織開展評估工作，並加強評估結果宣傳，推廣優秀經驗和案例。

《實施意見》指出，要加強工作保障。一是加強工作協同，建立共建共享跨行業協調機制，制定工作方案、加強組織部署、細化職責分工、推動工作落實；二是建立諮詢機制，開展專業分析，提出諮詢意見，細化爭議協調處理方案。三是完善政策支持，優化簡化審批程序，縮短審批週期，鼓勵各地機關事業單位所屬設施資源免費向「雙千兆」網絡建設開放。四是開展經驗推廣，加強典型案例挖掘和培育，並加強宣傳推廣。五是及時報送數據，定期梳理匯總共建共享工作進展情況，並及時反饋。六是嚴格監督考核，強化工作統籌，加強流程管理，組織暗訪、抽查等發現違規行為。督促指導基礎電信運營企業集團公司和中國鐵塔股份有限公司落實電信基礎設施共建共享工作考核要求。

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