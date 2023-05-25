楊偉添曾服務太古集團和國泰航空有限公司達37年，先後在香港及海外出任多個要職，包括：太古（中國）有限公司駐中國首席代表；國泰航空中國區、東南亞地區、台灣暨韓國區總經理；以及港龍航空有限公司行政總裁。

總商會主席阮蘇少湄表示，「楊偉添擁有超過30年在亞洲和中國內地管理業務的扎實經驗，在推動創新、變革管理及與政府溝通協商方面均具備廣泛的專業知識。這些豐富的本地及國際經驗，將有利於總商會的未來發展。深信，楊偉添定可帶領總商會秘書處繼續向前邁進，滿足會員的需要，維護商界的權益」。

楊偉添就即將出任總裁一職表示，香港是全球其中一個最具活力的商業之都，因此他很高興有機會加入總商會，協助本會和香港迎向經濟發展新紀元。

楊偉添說，「我很榮幸能夠加入全港最頂尖、廣受推崇的商業機構。我密切期待與總商會的持分者攜手，合力延續和鞏固總商會作為香港商界之聲的傳統角色，同時致力協助會員發掘新商機」。

阮蘇少湄亦感謝梁兆基在過去幾年的出色領導，引領總商會及商界走出香港史上其中一段最艱難的日子。她說：「在梁兆基英明、堅定的領導下，總商會無論在政策倡議、商業服務、社會活動項目和傳媒公關方面，均取得豐碩的成果。我謹代表理事會同仁和全體會員，衷心感謝他這些年來對本會作出的重要貢獻」。

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