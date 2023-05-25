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Dynam：日本開賭料對業務影響不大

在日本經營彈珠機遊戲場館的Dynam（6889），正計劃引進更多智能老虎機及智能彈珠機，並視乎廠商生產及政府審批進度而引進更多智能機種。該集團又認為，就算日本擬開設具有賭場的綜合渡假村，但是與彈珠機的客路不同，料影響他們的生意不大。

Dynam行政人員勝田久男今午在全年業務發布會上表示，日本首個綜合渡假村將由美高梅國際及日本Orix(歐力士)去建設，地點位於大阪。不過，由於新的綜合渡假村舆Dynam的經營埸地有別，加上其客人常臨，日均到訪數據3次，並消費約3000日圓，與參與賭場的客路不同，一般賭客入賭場的頻率不高，因此料影響Dynam業務不大。但是他們有計劃，面向更多年青消費群。

該集團又同時引進智能老虎機及智能彈珠機，另一行政人員水谷義之指出，將來增加多少智能機種，需要視乎生產商及政府批准而定。Dynam已經提前落單訂購更多新機，原因是該等新機有助提高收入，屬未來的趨勢。初步所見，新智能機種，有助提高收入約五成。集團剛開始引入智能彈珠機，但是有目標將智能老虎機的比例佔比提高至佔四成。至於2023年度業績，受到折舊費用上升影響致入賬盈利下跌，他謂今年的情況只及去年約一成，情況可控。行政人員大部清司說，集團在開拓海外市場方面，已經在過去數個月於馬來西亞測試其產品，並部署留意其他亞洲地區市場的發展機會，同時亦在疫情後，重啟在澳門的測試工作，為打入當地市場作出部署。

至於飛機租賃業務的發展，行政人員佐藤公治稱，運輸的需求已經回復至疫情前，甚至有機會超越疫情前，集團已經引進3部飛機，另就購置新的飛機進行談判中，將來料會購置更多，重點仍然是以市場最有需求的窄體機為主。

Dynam董事會最新安排出現新變動，將由非執行董事保坂明接手董事長職務，現職董事長兼行政總裁的坂本誠將轉任非執行董事，板本誠強調，董事會成員多具經驗，不見得今次變動對運作有影響，並料管理維持不變。

 

 

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