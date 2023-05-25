他又認為，澳門市場的復蘇情況與他想像有別，現時的發展情況仿如新的澳門，尤其獲得更多高端中場及相關的轉碼貴賓人客捧場，中場亦已經回復動力，最叫他驚奇是，國際客源的生意更強，高端中場生意亦非常強。他相信，倫敦人的大房、美食、水療、博彩元素，均有助吸引國際遊客。集團所有的酒店客房又再重歸繁忙狀態。相比倫敦人改造前的金沙城中心，予人混淆的感覺，倫敦人則純聚焦英國風，並反映了集團對澳門市場發展的承諾。若來自新加坡、印尼及馬來西亞的遊客有意前來澳門，便得要有大的產品驅動。他形容，集團在續牌、在疫情期間的投資，將會取得成果。

另有澳門媒體引述金沙中國總裁兼執行董事王英偉指，自年初放寬通關以後，澳門倫敦人農曆新年及五一酒店入住率皆爆滿，假期前後仍有逾九成入住率，目前集團賭收約恢復至疫前六成。他又謂，金沙中國已在東南亞、日本、南韓及美國等地設辦事處，並以私人飛機接載貴賓旅客到澳門，希望增加博彩收入。集團未來會加強在東南亞、日本、南韓及印度等目標市場推廣。

他續指，澳門倫敦人走時尚高檔路線，客戶群體以30至50歲人士居多，部分經濟條件較好，喜歡享受，消費也相對較高。客源則以華東、廣東省、香港旅客佔較多。他更透露，熱帶花園及金光會展二期在初步設計中，金光會展二期的上蓋會興建針對會展的酒店，但待政府通過，目前較確定的是項目佔地1.8萬平方米。熱帶花園項目則處於設計、思考的初步階段，內部正進行顧客研究，包括是否可能設溫室花園等，項目佔地面積5萬平方米。

至於經過三年試業的「澳門teamLab超自然空間」，王英偉稱，近三年累計接待約20萬人次參觀。該項目將於6月1日起，新增三組全新常設作品空間。

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