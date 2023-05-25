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電盈手上MoneyHero投資借殼李澤楷美國SPAC上市   7個月內增值逾4.7倍   

電訊盈科（0008）繼去年10月份以1140萬美元，入股個人理財產品數碼分銷平台MoneyHero後，再推進一步，將MoneyHero併入由主席李澤楷為首的盈科拓展、及PayPal創辦人Peter Andreas Thiel的Thiel Capita旗下美國SPAC公司Bridgetown Holdings（美：BTWN）當中，以實現於美國納斯達克借殼上市大計。

據此電盈將MoneyHero的39.7%股權，換取Bridgetown Holdings的657.746萬股A類股，並佔最多18.1%權益，涉及交易代價為6577.46萬美元。電盈並因此而確認金融資產估計公平價值增益約2300萬至約4770萬美元，折約1.8億至3.735億港元。即電盈於MoneyHero投資，短短逾七個月大幅增值4.77倍。

電盈預期，今次MoneyHero與Bridgetown Holdings的合併交易，會於今年第三或第四季完成。其解釋，推動是次交易，可讓其享有於MoneyHero投資的流動性及變現其經濟價值，提升MoneyHero形象及價值。

電盈是於去年10月份，出資1140萬美元，認購MoneyHero的前身Hyphen集團的2027每固定利率無抵押貸款票據，並且獲Hyphen發出逾205.89萬股作為代價，及在零代價獲配發逾1282.33萬股認股證。

事隔超過7個月，MoneyHero終落實上市計劃，並與李澤楷為首的Bridgetown Holdings合併，實現借殼上市。若電盈將手上的MoneyHero認股證一併行使，令手上的MoneyHero持股增至約2141.02萬股，佔股約39.7%。其再以每股MoneyHero股值3.07212美元計算，相對Bridgetown Holdings的A類及B類股均為10美元計值，換言之，電盈手上的MoneHero投資以總代價6577.46萬美元，折算為657.746萬股並併入Bridgetown Holdings。相比電盈在7個月前只以1140萬美元入股MoneyHero而言，大幅增值。