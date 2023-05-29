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港股ADR升103點 夜期低水219點 美期亞股升 華住等業績

美股向上，港股ADR升103點或0.55%，報18850點，即月恒指夜期跌167點，報18528點，夜期低水219點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.24%，折合報323.19元；阿里巴巴（9988）升0.83%，折合報79.3元；美團（3690）升0.11%，折合報12.614元；匯控（0005）升1.56%，折合報59.26元；建行（0939）升0.44%，折合報5.11元。

道期現升0.253%；標期現升0.32%；納期現升0.57%。日股現升1.77%，韓股休市，澳股現升1.15%。

VIX指數隔晚跌6.21%或1.19點，報17.95點。

紐油現升0.82%或0.59美元，報73.27美元；布油現升0.66%或0.5美元，報77.46美元；金價現跌0.25%或5.04美元，報1941.42美元；LME 銅期貨隔晚升2.16%或172.5美元，報8135美元。美國10年期債息現升0%或0厘，報3.7983厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括世界華文媒體（0685）、萬華媒體（0426）、萊爾斯丹（0738）、華住集團（1179）、新火科技控股（1611）、奧思集團（1161）等。

融創（1918）14億向綠城（3900）購天津綠城全運村。

金鷹（3308）大股東溢價四成提私有化。

民生銀行（1988）副行長陳琼退休辭任。

法拉帝（9638）確認意大利雙重上市，大股東擬最多售股29%。

華虹半導體（1347）料上半年盈利最多升45%。

遠大醫藥（0512）附屬公司違反反壟斷法罰款1.36億及沒收1.49億人幣收入。

同道獵聘（6100）首季盈轉虧，經調整虧損1600萬元人幣。

印尼與比亞迪（1211）簽署諒解備忘錄，探索投資潛力。

阿里巴巴（9988）發聲明否認裁員，今年計劃招聘1.5萬人。

電盈（0008）手上MoneyHero投資借殼李澤楷美國SPAC上市，7個月內增值逾4.7倍。

歐化國際（1711）盈警料截至3月底全年最多蝕2200萬元。

利記（0637）全年虧損4447萬元不派末期息。

永利（1128）非執董周哲恒辭任。

金沙中國（1928）旗下倫敦人搞盛典，主席指吸引國際客源勝預期。

Dynam（6889）：日本開賭料對業務影響不大。

微博（9898）首季轉盈賺1億美元，派特別現金股息0.85美元。

載通（0062）向數碼通購系統，為九巴實時計客及提供Wi-Fi。

網易（9999）首季賺68億人幣，按年增半成。

美團（3690）今年首季扭虧，經調整純利錄54.9億人民幣，遠勝預期。

 

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