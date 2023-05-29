恒指今早高開80點或0.43%，報18827點，大市成交金額32億元；國指今早高開26點或0.42%，報6359點。恒生科技指數開市報3735點，升1.21%。

通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。全市上升股份比例為10.29%，下跌為4.33%，無升跌為85.36%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、匯控（0005）貢獻恒指較多。工行（1398）、中海油（0883）、新奧（2688）拖累大市。

藍籌30隻升，22隻下跌，24隻無升跌。網易（9999）升7.13%，報139.8元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）除淨跌4.9%，報92.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，3隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報139.8元，升7.13%；跌幅最大的是舜宇（2382）開市報75.55元，跌2.95%。

恒指續低於主要平均線。科指續低於主要平均線。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，世界華文媒體（0685）無成交，報0.231元。萬華媒體（0426）無成交，報0.082元。萊爾斯丹（0738）無成交，報0.37元。華住集團（1179）無成交，報29.35元。新火科技控股（1611）無成交，報2.45元。奧思集團（1161）開市報1.64元，跌1.2%。

融創（1918）14億向綠城（3900）購天津綠城全運村。融創開市報1.16元，無升跌。綠城（3900）無成交，報7.55元。

金鷹（3308）大股東溢價四成提私有化。創52周高，見6.52元，開市報6.52元，升33.06%。

民生銀行（1988）副行長陳琼退休辭任。開市報3.21元，升0.63%。

法拉帝（9638）確認意大利雙重上市，大股東擬最多售股29%。開市報23.4元，升0.43%。

華虹半導體（1347）料上半年盈利最多升45%。開市報25.8元，升2.58%。

遠大醫藥（0512）附屬公司違反反壟斷法罰款1.36億及沒收1.49億人幣收入。開市報4.7元，跌2.69%。

同道獵聘（6100）首季盈轉虧，經調整虧損1600萬元人幣。開市報8.64元，無升跌。

印尼與比亞迪（1211）簽署諒解備忘錄，探索投資潛力。開市報236.6元，升0.85%。

阿里巴巴（9988）發聲明否認裁員，今年計劃招聘1.5萬人。開市報78.95元，升0.38%。

電盈（0008）手上MoneyHero投資借殼李澤楷美國SPAC上市，7個月內增值逾4.7倍。開市報4元，升0.25%。

歐化國際（1711）盈警料截至3月底全年最多蝕2200萬元。無成交，報0.187元。

利記（0637）全年虧損4447萬元不派末期息。無成交，報0.163元。

永利（1128）非執董周哲恒辭任。開市報6.7元，升0.15%。

金沙中國（1928）旗下倫敦人搞盛典，主席指吸引國際客源勝預期。開市報24.75元，升0.2%。

Dynam（6889）：日本開賭料對業務影響不大。無成交，報4.95元。

微博（9898）首季轉盈賺1億美元，派特別現金股息0.85美元。開市報128.5元，跌0.62%。

載通（0062）向數碼通購系統，為九巴實時計客及提供Wi-Fi。無成交，報9.85元。

網易（9999）首季賺68億人幣，按年增半成。開市報139.8元，升7.13%。

美團（3690）今年首季扭虧，經調整純利錄54.9億人民幣，遠勝預期。開市報126元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，金鷹商貿集團（3308）創52周高，見6.52元，開市報6.52元，升33.06%；國科控股（8275）創52周高，見1.5元，開市報1.5元，升0.67%；三星環球半導體（3132）創52周高，見14.17元，開市報14.17元，升0.28%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括金融壹賬通（6638）低見1元，開市報1元，跌9.09%；ＦＩ二南方納指（7568）低見10.69元，開市報10.69元，跌6.06%。

創52周低，其中十隻包括，太平洋網絡（0543）低見0.65元，開市報0.65元，跌4.41%。

異動股

上升異動股，包括，金鷹商貿集團（3308）創52周高，見6.52元，開市報6.52元，升33.06%；虎視傳媒（1163）開市報0.142元，升14.52%；通達宏泰（2363）開市報0.081元，升14.08%；世紀集團國際（2113）開市報0.117元，升13.59%；積木集團（8187）開市報0.189元，升9.25%；中播數據（0471）開市報0.5元，升8.7%；新東方在線（1797）開市報25.8元，升8.18%；白雲山（0874）開市報26.75元，升7.21%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.3元，升7.14%。

下跌異動股，包括，勵時集團（1327）開市報0.071元，跌10.13%；利基控股（0240）開市報1元，跌9.09%；新奧能源（2688）開市報92.2元，跌7.15%；天譽置業（0059）平上市低位0.013元，開市報0.013元，跌7.14%；ＦＩ二南方納指（7568）創上市新低，見10.69元，開市報10.69元，跌6.06%；東建國際（0329）開市報0.68元，跌5.56%；名創優品（9896）開市報29.8元，跌5.4%。

其他報道

港股ADR升103點 夜期低水219點 美期亞股升 華住等業績

融創14億向綠城購天津綠城全運村

北水增持盈富 減持建行