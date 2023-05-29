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港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升2日 隔夜息升73點子

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升6.44點子至4.45298%，是5月23日後最高，當日報4.63685%。對上一次連升2日是5月17日，當日拆息報4.45816%。

港元現報7.8321元升值16點子，曾貶值最多17點子，報7.8354元，亦曾升值最多21點子，報7.8316元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升73.71點子至4.22952%；1星期HIBOR升13.48點子至4.25643%；2星期HIBOR升9.07點子至4.29066%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.75點子至4.63952%；6個月期HIBOR升1.37點子至4.72083%；12個月期HIBOR升4.64點子至4.76321%。

美元指數現報104.171貶值0.035點或0.03%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.15371%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7651%，終止連續3日擴闊，利差是5月24日後最窄，當日差距為-0.7617%。

對上一次終止連續3日擴闊，是5月16日，當日利差報-0.7946%。

 

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