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恒指半日跌48點 北水轉流出 科技股推低大市 美團跌6%

美國債務談判達成協議等待兩會通過，恒指今早高開80點，高位升132點，但其後反覆轉跌，低位跌108點，高低波幅241點。美股今晚休市，美期、亞股向上。

通訊服務、非必需消費品、衛生保健、實業股推低大市。全市上升股份比例為21.75%，下跌為30.19%，無升跌為48.04%。

恒指半日跌48點或0.26%，報18698點，大市成交金額588億元；國指跌36點或0.58%，報6296點。恒生科技指數收報3675點，跌0.42%。

藍籌股成交金額286.43億元，佔大市成交48.71%；科指成份股成交金額179.58億元，佔大市成交30.54%；國指成份股成交金額253.13億元，佔大市成交43.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少21.43%，至75.37億元，佔大市成交12.8%。牛熊證成交金額39.86億元，減少19.5%；窩輪成交金額35.51億元，減少23.49%。

騰訊（0700）、美團（3690）、京東（9618）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、建行（0939）貢獻恒指較多。

藍籌40隻升，35隻下跌，1隻無升跌。網易（9999）升7.82%，收報140.7元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌6.43%，收報117.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，18隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）收報140.7元，升7.82%；跌幅最大的是美團（3690）收報117.9元，跌6.43%。

恒指續低於主要平均線。科指續低於主要平均線。

北水南下合計淨流出0.51億元，終止單日流入。南水北上合計淨流入9.05億元人民幣，終止連續3日流出。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，世界華文媒體（0685）收報0.231元，無升跌。萬華媒體（0426）收報0.082元，無升跌。萊爾斯丹（0738）收報0.37元，無升跌。華住集團（1179）收報29.7元，升1.19%。新火科技控股（1611）收報2.44元，跌0.41%。奧思集團（1161）收報1.46元，跌12.05%。

融創（1918）14億向綠城（3900）購天津綠城全運村。融創創上市新低，見1.09元，收報1.09元，跌6.03%。綠城（3900）收報7.64元，升1.19%。

金鷹（3308）大股東溢價四成提私有化。創52周高，見6.59元，收報6.51元，升32.86%。

民生銀行（1988）副行長陳琼退休辭任。收報3.18元，跌0.31%。

法拉帝（9638）確認意大利雙重上市，大股東擬最多售股29%。收報23.4元，升0.43%。

華虹半導體（1347）料上半年盈利最多升45%。收報25.85元，升2.78%。

遠大醫藥（0512）附屬公司違反反壟斷法罰款1.36億及沒收1.49億人幣收入。收報4.59元，跌4.97%。

同道獵聘（6100）首季盈轉虧，經調整虧損1600萬元人幣。收報8.75元，升1.27%。

印尼與比亞迪（1211）簽署諒解備忘錄，探索投資潛力。收報230元，跌1.96%。

阿里巴巴（9988）發聲明否認裁員，今年計劃招聘1.5萬人。收報78.75元，升0.13%。

電盈（0008）手上MoneyHero投資借殼李澤楷美國SPAC上市，7個月內增值逾4.7倍。收報4.02元，升0.75%。

歐化國際（1711）盈警料截至3月底全年最多蝕2200萬元。收報0.187元，無升跌。

利記（0637）全年虧損4447萬元不派末期息。收報0.163元，無升跌。

永利（1128）非執董周哲恒辭任。收報6.84元，升2.24%。

金沙中國（1928）旗下倫敦人搞盛典，主席指吸引國際客源勝預期。收報25.25元，升2.23%。

Dynam（6889）：日本開賭料對業務影響不大。收報4.92元，跌0.61%。

微博（9898）首季轉盈賺1億美元，派特別現金股息0.85美元。收報123.7元，跌4.33%。

載通（0062）向數碼通購系統，為九巴實時計客及提供Wi-Fi。收報9.86元，升0.1%。

網易（9999）首季賺68億人幣，按年增半成。收報140.7元，升7.82%。

美團（3690）今年首季扭虧，經調整純利錄54.9億人民幣，遠勝預期。收報117.9元，跌6.43%。

破頂股表現

破頂股包括，京基金融國際（1468）創上市新高，見1.96元，收報1.95元，升2.63%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見6.68元，收報6.36元，跌3.64%；昇能集團（2459）創上市新高，見2.93元，收報2.89元，升11.15%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1069.15元，收報1069.15元，升0.06%；力盟科技（2405）創上市新高，見3.13元，收報3.08元，升8.45%；白雲山（0874）創52周高，見27.7元，收報26.7元，升7.01%；華能國電（0902）創52周高，見5.28元，收報5.23元，升8.96%；華電國際（1071）創52周高，見4.3元，收報4.29元，升11.14%；INTL GENIUS（0033）創52周高，見7.69元，收報7.26元，跌0.41%；中薇金融（0245）創52周高，見0.079元，見52周低0.05元，收報0.05元，跌12.28%；壇金礦業（0621）創52周高，見0.032元，收報0.031元，無升跌；華能國際電力股份（0902）創52周高，見5.28元，收報5.23元，升8.96%；華電國際電力股份（1071）創52周高，見4.3元，收報4.29元，升11.14%；建鵬控股（1722）創52周高，見0.212元，收報0.199元，升0.51%。

破底股方面

39隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見1.38元，收報1.4元，跌1.41%；合景泰富（1813）低見0.58元，收報0.59元，跌4.84%；融創（1918）低見1.09元，收報1.09元，跌6.03%；時代中國（1233）低見0.45元，收報0.475元，跌4.04%；遠洋集團（3377）低見0.48元，收報0.485元，跌4.9%；雲南水務（6839）低見0.255元，收報0.27元，跌6.9%；基石藥業（2616）低見2.83元，收報2.83元，跌1.39%；啟明醫療（2500）低見7.43元，收報7.5元，跌7.06%；德琪醫藥（6996）低見1.95元，收報2.03元，跌2.87%；心通醫療（2160）低見1.88元，收報1.88元，跌6.93%。

50隻股份創52周低，其中十隻包括，東風集團股份（0489）低見3.36元，收報3.37元，跌4.26%；康希諾生物（6185）低見29.7元，收報29.7元，跌2.62%；石藥集團（1093）低見6.9元，收報6.92元，跌4.29%；超智能控股（1402）低見0.25元，收報0.255元，跌5.56%；嘉里物流（0636）低見9.22元，收報9.22元，跌1.5%；恒生（0011）低見108.3元，收報109.6元，升0.46%；石藥（1093）低見6.9元，收報6.92元，跌4.29%；中升（0881）低見27.75元，收報27.8元，跌5.44%；洛陽玻璃（1108）低見6.22元，收報6.3元，跌3.82%。

異動股

上升異動股，包括，金鷹商貿集團（3308）創52周高，見6.59元，收報6.51元，升32.86%；虎視傳媒（1163）收報0.162元，升30.65%；宏光半導體（6908）收報1.91元，升27.33%；仁恒實業控股（3628）創52周高，見0.88元，收報0.126元，升26%；基石金融（8112）收報0.58元，升22.11%；日光控股（8451）創52周高，見0.078元，收報0.067元，升19.64%；北海康成（1228）收報1.65元，升18.71%；環能國際（1102）收報0.07元，升18.64%；國科控股（8275）創52周高，見1.95元，收報1.75元，升17.45%；德萊建業（1546）收報0.149元，升17.32%；栢能集團（1263）收報4.65元，升16.83%。

下跌異動股，包括，諾發集團（1360）收報0.036元，跌20%；世紀集團國際（2113）收報0.083元，跌19.42%；雅高控股（3313）創上市新低，見0.18元，收報0.181元，跌19.2%；財訊傳媒（0205）收報0.35元，跌18.6%；悅達國際控股（0629）收報0.091元，跌18.02%；康諾亞（2162）收報42.1元，跌17.61%；國瑞健康（2329）收報0.135元，跌17.18%；S&T HLDGS（3928）收報0.6元，跌15.49%；同景新能源（8326）收報0.126元，跌14.86%。

 

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