葉劉淑儀引述有內地官員表示：「不要排除外資。什麼資金都歡迎，大家一同拚經濟才有發展。」

她認為，或許內地部分網民不了解香港社會獨特性質，現今香港講普通話的人雖然越來越多，但事實並未如內地般普及。她認為，作為一名服務員（無論是什麼類型的服務員），嘲笑顧客來源地、膚色或語言都是歧視；其次是作為一個專業、思想成熟的服務員，任何情況下都不應該嘲笑顧客；尊重客人、以禮待人才是專業的表現。

葉劉淑儀強調，香港人不應該歧視內地人，內地人也不應該對香港人抱有過激及過度情緒化的反應，不然只會加深兩地矛盾。

國泰半日報7.33元，升0.27%。

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