中國銀行（香港）有限公司擔任是次貸款的融資及文件代理行，香港上海滙豐銀行有限公司及三菱UFJ銀行擔任宣傳推廣代理行。以上銀行共同協調是次貸款，其餘安排貸款的銀行包括：中國農業銀行、星展銀行、中國工商銀行（亞洲）、華僑銀行、中國民生銀行、恒生銀行、富邦銀行（香港）、渣打銀行（香港）、大華銀行、三井住友銀行、集友銀行、花旗銀行、法國巴黎銀行、大新銀行、瑞穗銀行。

是項貸款由新鴻基地產（金融服務）有限公司簽署，母公司新地作擔保。貸款包括三成定期貸款及七成循環貸款，年期為五年。集團將運用貸款為部分債項融資及延長還款期，貫徹集團的政策，為未來發展取得大額信貸。集團是本港信貸評級最高的地產發展商，穆迪及標普分別給予集團A1及A+評級，兩者的評級展望均為穩定。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，「我們感謝參與銀行對集團的支持。隨著全面通關和取消所有新冠防疫措施，社會各項活動全面回復正常，經濟亦逐步回復至疫情前的水平。我們對內地的前景充滿信心，深信香港會繼續在『一國兩制』下蓬勃發展。我們亦深信憑藉中央政府的支持，加上聯通世界的優勢，香港的前景將會十分美好。集團將繼續在香港投資，以及把握大灣區和內地帶來的發展機遇，為香港和內地的長期繁榮出一分力」。

郭炳聯稱集團正發展多個可供出售項目，其物業投資組合帶來可觀和穩妥的經常性收入，並且持續加強。集團亦會加快銷售住宅項目，以切合香港市民的住屋需求。他表示，「集團很高興近期兩度中標，先後投得西九文化區藝術廣場大樓項目和旺角洗衣街大型綜合商業項目，相信兩個項目均能與集團在附近的現有物業產生強大的協同效應，並為香港作為金融和創科中心的未來發展注入新動力。集團亦正在香港和內地主要城市發展多個綜合項目，包括高鐵西九龍總站發展項目、上海ITC及南京國金中心。上述項目相繼落成後，集團的經常性收入將進一步提升」。

中國銀行（香港）環球企業金融部總經理盧莹表示，「新地一直積極發展優質住宅、寫字樓及大型綜合商業項目，業務持續發展。中銀香港作為新地的長期合作夥伴，非常高興續獲委任為其銀團貸款的安排行及代理行。是次銀團貸款獲超額認購，銀行界反應熱烈，由此印證了新地的穩健財務實力及良好信譽。中銀香港將繼續為企業客戶提供各類銀團貸款、併購及結構化融資方案，以專業及全方位的金融服務方案配合客戶的業務發展需要」。

匯豐環球銀行董事總經理兼香港企業業務主管洪紀倫表示，「新地最新的銀團貸款創下他們歷來最大之規模，更在具挑戰性的市況下錄得超額認購，反映集團營運狀況強健。匯豐將繼續為新地提供支持，助他們於區內拓展業務」。

三菱UFJ銀行董事總經理及環球企業部 (亞洲)總經理李振雄表示，「三菱UFJ銀行在香港七十年，一直支持企業發展。我們很榮幸可以支持新地歷來最大的銀團貸款融資。三菱UFJ 銀行獲委任為協調安排行及宣傳推廣代理行之一，充分證明了新地對我們的信任和確定。我們期待與新地繼續攜手合作，創造更多重要里程碑」。

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