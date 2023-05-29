內地同心俱樂部官方微博消息，深圳富豪陳紅天旗下祥祺集團發布聲明稱，今年3月，集團旗下祥祺中心等三項物業，因按揭貸款輕度違約，被銀行派人「接管」。祥祺集團就該三項物業向銀行借貸約60億港元，物業現時估值約100億港元，和所有持有重資產的企業一樣，祥祺公司也出現了階段性現金問題。
祥祺集團指，集團總體資產規模以及資產質量都非常高，負債比例在同業處於較低水平。目前亦正在出售部分資產的部分股權，並積極與相關金融機構協商還款安排。
祥祺呼籲，希望社會各界特別是媒體公眾，對企業家多一點理解和包容，理性看待企業輕度斷貨問題。相信社會各界、媒體公眾、金融機構等，都希望看到企業順利解決問題，將更多的精力用於企業經營，繼續為經濟建設和社會發展作貢獻。在當下艱難的經濟環境下，若因各方的非理性因素而使企業陷入不必要的困境，對個人、企業、金融機構乃至社會都沒有任何好處，只會對企業的投資信心造成嚴重的打擊，給企業帶來不可估量的傷害。
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