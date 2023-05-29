三大指數連跌4日，三大指數見近半年低。業績股績後個別發展，業績遠勝預期的美團（3690）收報115.8元，跌8.1%。首季多賺半成的網易（9999）則大升7.2%。

恒指今早高開80點後，高位升132點，午後進一步下跌，低位跌229點，全市高低波幅361點。通訊服務、非必需消費品股推低大市。上升股份比例為21.95%，下跌為40.06%，無升跌為37.97%。

恒指收市跌195點或1.04%，報18551點，大市成交金額1104億元，較上日減少4.38%，是5月24日979.67億元成交後最少；國指跌82點或1.3%，報6251點。恒生科技指數收報3647點，跌1.19%。

藍籌股成交金額576.19億元，佔大市成交52.19%；科指成份股成交金額346.86億元，佔大市成交31.41%；國指成份股成交金額511.46億元，佔大市成交46.32%。

窩輪及牛熊證成交金額增加0.28%，至96.22億元，佔大市成交8.7%。牛熊證成交金額50.11億元，增加1.17%；窩輪成交金額46.1億元，減少0.66%。

騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）拖累大市。匯控（0005）、建行（0939）、友邦（1299）貢獻恒指較多。

藍籌25隻升，48隻下跌，3隻無升跌。網易（9999）升7.2%，收報139.9元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌8.1%，收報115.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，22隻下跌。升幅最大的是網易（9999）收報139.9元，升7.2%；跌幅最大的是美團（3690）收報115.8元，跌8.1%。

恒指續低於主要平均線。科指續低於主要平均線。

北水南下合計淨流出18.31億元，終止單日流入。南水北上合計淨流入14.37億元人民幣，終止連續3日流出。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多1.22%，低見18517.86點，是2022年11月30日18052.32點後最低。今日收市報18551.11點，是2022年11月29日後收市新低，當日報18204.68點。連跌4日，累計跌1127.06點，對上一次連跌4日是5月12日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是5月12日。

科指曾跌最多1.39%，低見3639.9點，是2022年11月29日3496.19點後最低。今日收市報3647.26點，是2022年11月28日後收市新低，當日報3432.86點。連跌4日，累計跌256.32點，對上一次連跌4日是4月21日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是4月21日。

國指曾跌最多1.49%，低見6239.37點，是2022年11月30日6148點後最低。今日收市報6251.04點，是2022年11月29日後收市新低，當日報6236.72點。連跌4日，累計跌442.6點，對上一次連跌4日是3月9日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是5月12日。

午後消息股表現

新地（0016）簽署275億港元銀團貸款。收報101.5元，跌0.29%。

國泰（0293）風波︱葉劉：部分內地網民行為過火 或與不了解港特質有關。收報7.22元，跌1.23%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，世界華文媒體（0685）收報0.231元，無升跌。萬華媒體（0426）見52周低0.082元，收報0.082元，無升跌。萊爾斯丹（0738）收報0.37元，無升跌。華住集團（1179）收報29.55元，升0.68%。新火科技控股（1611）收報2.44元，跌0.41%。奧思集團（1161）收報1.36元，跌18.07%。

融創（1918）14億向綠城（3900）購天津綠城全運村。融創創上市新低，見1.09元，收報1.1元，跌5.17%。綠城（3900）收報7.45元，跌1.32%。

金鷹（3308）大股東溢價四成提私有化。創52周高，見6.59元，收報6.56元，升33.88%。

民生銀行（1988）副行長陳琼退休辭任。收報3.18元，跌0.31%。

法拉帝（9638）確認意大利雙重上市，大股東擬最多售股29%。收報23.3元，無升跌。

華虹半導體（1347）料上半年盈利最多升45%。收報25.65元，升1.99%。

遠大醫藥（0512）附屬公司違反反壟斷法罰款1.36億及沒收1.49億人幣收入。收報4.73元，跌2.07%。

同道獵聘（6100）首季盈轉虧，經調整虧損1600萬元人幣。收報8.62元，跌0.23%。

印尼與比亞迪（1211）簽署諒解備忘錄，探索投資潛力。收報229.8元，跌2.05%。

阿里巴巴（9988）發聲明否認裁員，今年計劃招聘1.5萬人。收報77.8元，跌1.08%。

電盈（0008）手上MoneyHero投資借殼李澤楷美國SPAC上市，7個月內增值逾4.7倍。收報4元，升0.25%。

歐化國際（1711）盈警料截至3月底全年最多蝕2200萬元。收報0.187元，無升跌。

利記（0637）全年虧損4447萬元不派末期息。收報0.163元，無升跌。

永利（1128）非執董周哲恒辭任。收報6.73元，升0.6%。

金沙中國（1928）旗下倫敦人搞盛典，主席指吸引國際客源勝預期。收報25.15元，升1.82%。

Dynam（6889）：日本開賭料對業務影響不大。收報4.94元，跌0.2%。

微博（9898）首季轉盈賺1億美元，派特別現金股息0.85美元。收報120.7元，跌6.65%。

載通（0062）向數碼通購系統，為九巴實時計客及提供Wi-Fi。收報9.86元，升0.1%。

網易（9999）首季賺68億人幣，按年增半成。收報139.9元，升7.2%。

美團（3690）今年首季扭虧，經調整純利錄54.9億人民幣，遠勝預期。收報115.8元，跌8.1%。

破頂股表現

破頂股包括，京基金融國際（1468）創上市新高，見1.98元，收報1.96元，升3.16%；納泉能源科技（1597）創上市新高，見4.24元，收報4.24元，升14.29%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見6.68元，收報6.43元，跌2.58%；昇能集團（2459）創上市新高，見2.98元，收報2.68元，升3.08%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見835.3元，收報835.3元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1069.15元，收報1069.05元，升0.05%；Ａ博時人民幣－Ｒ（83192）創上市新高，見101.2元，收報101.2元，升0.05%；力盟科技（2405）創上市新高，見3.15元，收報2.82元，跌0.7%；白雲山（0874）創52周高，見27.7元，收報26.55元，升6.41%；華能國電（0902）創52周高，見5.28元，收報5.19元，升8.13%；華電國際（1071）創52周高，見4.35元，收報4.26元，升10.36%；INTL GENIUS（0033）創52周高，見7.69元，收報7.69元，升5.49%；中薇金融（0245）創52周高，見0.079元，創上市新低，見0.043元，收報0.043元，跌24.56%；越南製造加工出口（0422）創52周高，見0.84元，收報0.83元，升6.41%；壇金礦業（0621）創52周高，見0.032元，收報0.031元，無升跌。

破底股方面

54隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見1.36元，收報1.39元，跌2.11%；合景泰富（1813）低見0.58元，收報0.59元，跌4.84%；融創（1918）低見1.09元，收報1.1元，跌5.17%；佳兆業（1638）低見0.21元，收報0.217元，跌6.06%；雅居樂（3383）低見1.16元，收報1.17元，跌1.68%；時代中國（1233）低見0.45元，收報0.47元，跌5.05%；遠洋集團（3377）低見0.46元，收報0.465元，跌8.82%；融信中國（3301）低見0.247元，收報0.25元，跌19.35%；銀城國際（1902）低見0.11元，收報0.111元，跌7.5%；雲南水務（6839）低見0.255元，收報0.265元，跌8.62%。

89隻股份創52周低，其中十隻包括，廣汽集團（2238）低見4.44元，收報4.5元，跌1.75%；東風集團股份（0489）低見3.35元，收報3.38元，跌3.98%；康希諾生物（6185）低見29.4元，收報29.65元，跌2.79%；石藥集團（1093）低見6.82元，收報6.91元，跌4.43%；佳兆業健康（0876）低見0.03元，收報0.03元，無升跌；中國軟件國際（0354）低見4.6元，收報4.68元，跌1.27%；超智能控股（1402）低見0.25元，收報0.27元，無升跌；萬華媒體（0426）低見0.082元，收報0.082元，無升跌；嘉里物流（0636）低見9.16元，收報9.16元，跌2.14%；恒生（0011）低見108.1元，收報108.3元，跌0.73%。

異動股

上升異動股，包括，建中建設（0589）收報0.44元，升76%；盛良物流（8292）收報0.087元，升58.18%；INFINITY L&T（1442）收報1.44元，升38.46%；宏光半導體（6908）收報2.02元，升34.67%；金鷹商貿集團（3308）創52周高，見6.59元，收報6.56元，升33.88%；環能國際（1102）收報0.076元，升28.81%；港灣數字（0913）收報0.6元，升27.66%；鼎立資本（0356）收報0.11元，升26.44%；瑞斯康集團（1679）收報0.106元，升26.19%；億達中國（3639）收報0.28元，升25.56%；虎視傳媒（1163）收報0.154元，升24.19%。

下跌異動股，包括，諾發集團（1360）平上市低位0.03元，收報0.032元，跌28.89%；黎氏企業（2266）收報0.29元，跌25.64%；中薇金融（0245）創52周高，見0.079元，創上市新低，見0.043元，收報0.043元，跌24.56%；康諾亞（2162）收報38.6元，跌24.46%；裕興科技（8005）收報0.138元，跌23.33%；電訊首科（3997）創上市新低，見0.57元，收報0.57元，跌21.92%；領智金融（8163）收報0.105元，跌20.45%；融信中國（3301）創上市新低，見0.247元，收報0.25元，跌19.35%；奧思集團（1161）收報1.36元，跌18.07%。

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