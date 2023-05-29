moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

香港4月出口連跌12個月 再跌13% 進口跌11% 均差過預期 

統計處公布，香港4月份出口按年跌13.0%，多過市場預期的跌9.3%，連續12個月負數，跌幅為今年1月後最多，當時跌36.7%。4月份商品整體出口貨值為3383億元。

4月份進口按年跌11.9%，亦多過預期的跌9.9%，連續10個月為負數，同為今年1月後最大跌幅，當月跌30.2%。4月份商品進口貨值為3749億元。

4月有形貿易逆差366億元，相等於商品進口貨值的9.8%。

首四個月的商品整體出口貨值按年跌16.5%。同時，商品進口貨值下跌12.5%。首四個月有形貿易逆差1,484億元，相等於商品進口貨值的10.4%。

政府發言人表示，4月商品出口貨值按年進一步下跌。輸往內地、美國及歐盟的出口均減少。輸往其他主要亞洲市場的出口錄得不同程度的跌幅。

展望未來，先進經濟體疲弱，將繼續令香港的出口表現受壓，儘管預期內地經濟加快復蘇應可緩解部分壓力。政府會密切留意情況。

按國家／地區分析，4月份按月比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌13.3%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是馬來西亞（跌26.4%）、新加坡（跌21.1%）、印度（跌19.7%）、越南（跌19.6%）、台灣（跌18.2%）、菲律賓（跌13.7%）和中國內地（內地）（跌12.9%）。另一方面，輸往泰國（升3.6%）的整體出口貨值則錄得升幅。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是美國（跌19.9%）、德國（跌15.9%）和英國（跌2.5%）。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是新加坡（跌35.5%）、韓國（跌33.8%）、美國（跌28.4%）、日本（跌18.5%）、越南（跌17.9%）和內地（跌3.6%）。

首四個月與2022年同期比較，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌25.0%）、新加坡（跌24.1%）、內地（跌21.2%）和台灣（跌19.3%）。另一方面，輸往阿拉伯聯合酋長國（升16.3%）的整體出口貨值則錄得升幅。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌38.4%）、新加坡（跌29.5%）、泰國（跌21.6%）、台灣（跌19.2%）、越南（跌17.5%）和內地（跌8.4%）。

按主要貨品類別分析。4月份與2022年同月比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減375億元，跌19.3%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減109億元，跌21.5%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減44億元，跌11.5%）。另一方面，「動力產生機械及儀器」（增40億元，升75.1%）的整體出口貨值則錄得升幅。

同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減301億元，跌15.8%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減86億元，跌24.1%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減62億元，跌12.6%）。另一方面，「動力產生機械及儀器」（增36億元，升39.2%）的進口貨值則錄得升幅。

首四個月與2022年同期比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減1,546億元，跌20.5%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減459億元，跌26.8%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減266億元，跌14.6%）。

同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減1,462億元，跌19.4%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減409億元，跌28.8%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減246億元，跌13.3%）。

 

其他報道

全日沽空金額195億 比率17% 恒生中國企業沽空金額最多

恒指收市跌195點 三大指數創半年低 恒指4日累跌1127點 北水轉流出 南水轉流入

滬深三大指數全日個別發展 滬指升0.28%

深圳富豪陳紅天旗下祥祺承認出現階段性現金問題

新地簽署275億港元銀團貸款

波音據報爭取沙特初創航空Riyadh Air飛機訂單

半日沽空金額95億 盈富沽空金額最多

東風：武漢市催債涉及單位 非上市公司旗下

恒指半日跌48點 北水轉流出 科技股推低大市 美團跌6%

國泰風波︱葉劉：部分內地網民行為過火 或與不了解港特質有關 國泰半日升0.27%

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升2日 隔夜息升73點子

武漢市登報催收債