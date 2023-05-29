4月份進口按年跌11.9%，亦多過預期的跌9.9%，連續10個月為負數，同為今年1月後最大跌幅，當月跌30.2%。4月份商品進口貨值為3749億元。

4月有形貿易逆差366億元，相等於商品進口貨值的9.8%。

首四個月的商品整體出口貨值按年跌16.5%。同時，商品進口貨值下跌12.5%。首四個月有形貿易逆差1,484億元，相等於商品進口貨值的10.4%。

政府發言人表示，4月商品出口貨值按年進一步下跌。輸往內地、美國及歐盟的出口均減少。輸往其他主要亞洲市場的出口錄得不同程度的跌幅。

展望未來，先進經濟體疲弱，將繼續令香港的出口表現受壓，儘管預期內地經濟加快復蘇應可緩解部分壓力。政府會密切留意情況。

按國家／地區分析，4月份按月比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌13.3%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是馬來西亞（跌26.4%）、新加坡（跌21.1%）、印度（跌19.7%）、越南（跌19.6%）、台灣（跌18.2%）、菲律賓（跌13.7%）和中國內地（內地）（跌12.9%）。另一方面，輸往泰國（升3.6%）的整體出口貨值則錄得升幅。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是美國（跌19.9%）、德國（跌15.9%）和英國（跌2.5%）。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是新加坡（跌35.5%）、韓國（跌33.8%）、美國（跌28.4%）、日本（跌18.5%）、越南（跌17.9%）和內地（跌3.6%）。

首四個月與2022年同期比較，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌25.0%）、新加坡（跌24.1%）、內地（跌21.2%）和台灣（跌19.3%）。另一方面，輸往阿拉伯聯合酋長國（升16.3%）的整體出口貨值則錄得升幅。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌38.4%）、新加坡（跌29.5%）、泰國（跌21.6%）、台灣（跌19.2%）、越南（跌17.5%）和內地（跌8.4%）。

按主要貨品類別分析。4月份與2022年同月比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減375億元，跌19.3%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減109億元，跌21.5%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減44億元，跌11.5%）。另一方面，「動力產生機械及儀器」（增40億元，升75.1%）的整體出口貨值則錄得升幅。

同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減301億元，跌15.8%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減86億元，跌24.1%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減62億元，跌12.6%）。另一方面，「動力產生機械及儀器」（增36億元，升39.2%）的進口貨值則錄得升幅。

首四個月與2022年同期比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減1,546億元，跌20.5%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減459億元，跌26.8%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減266億元，跌14.6%）。

同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減1,462億元，跌19.4%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減409億元，跌28.8%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減246億元，跌13.3%）。

其他報道

全日沽空金額195億 比率17% 恒生中國企業沽空金額最多

恒指收市跌195點 三大指數創半年低 恒指4日累跌1127點 北水轉流出 南水轉流入

滬深三大指數全日個別發展 滬指升0.28%

深圳富豪陳紅天旗下祥祺承認出現階段性現金問題

新地簽署275億港元銀團貸款

波音據報爭取沙特初創航空Riyadh Air飛機訂單

半日沽空金額95億 盈富沽空金額最多

東風：武漢市催債涉及單位 非上市公司旗下

恒指半日跌48點 北水轉流出 科技股推低大市 美團跌6%

國泰風波︱葉劉：部分內地網民行為過火 或與不了解港特質有關 國泰半日升0.27%

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升2日 隔夜息升73點子

武漢市登報催收債