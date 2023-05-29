快意智能（8040）的全資附屬公司遊艇主義（遠東），使用香港大學及城市大學研發的光催化納米技術，開發出清除黏附在船底及大厦冷氣冷卻系統的抽水水閘格柵的微生物「納米光催船底防污塗層」。集團更與香港生產力促進局簽訂合作協議，開發新型納米船底塗層製備系統的可行性研究項目，由生促局提供生產設備及技術配套，建立全港首條「納米粉體智能試產線」，料投資近1000萬元，並將塗層量產，目標是將產量提升至日均50至100公斤。
遊艇主義（遠東）執行董事徐啟泰表示，現時塗層已在港應用於船底及大厦冷氣冷卻系統的抽水水閘格柵。使用塗層後，船主便不用經人手刮掉黏附船底的蠔殼、藤壺及其他微生物，及避免同時刮除有毒害的油漆流進大海，有助環保，亦變相減輕船隻負重及增加船速。至於在大厦冷氣冷卻系統應用方面，有關塗層亦令黏附於冷卻系統的抽水水閘格柵的微生物離開，幫助提升系統散熱效能，延長系統壽命。城大能源及環境學院教授兼協理學務副校長（學術事務）梁國熙補充，全球因為船底污垢引發船隻耗油比正常多40%，涉資達100億美元計，加上現有技術多偏向使用重金屬作為方案，但是毒性強兼引發環保問題，因此觸發與快意智能、城大及港大機械工程系系主任梁耀彰合作，使用綠色技術開發塗層。
梁耀彰稱，他們開發的塗層主要是借助二氧化碳組成的光催化劑，並引入改良的納米結構及化學成份，利便在海底吸收經折射的可見自然光，激化塗層上物料產生化學作用，發揮清除附船底及水閘格柵的微生物之效能。所以不用等太陽直射亦能產生效用。
遊艇主義（遠東）顧問梁顯庭指出，塗層產品經機電工程處試用後，該處對繼續使用感到興趣。在過去近三年亦已有230艘船隻使用過有關塗層，因此已產生收入。但是由於目前他們只是經實驗室生產塗層，月均才20至30公斤。因此在預期需求增加下，他們遂和生促局合作在港設試驗生產線，冀在未來6個月投產，最終分兩期建成生產線後，將產能提升至日均50至100公斤，涉及投資近1000萬元。他們與生促局合作時亦會回饋更多數據，以便進一步研究，及商討更完善的生產技術和包裝等事宜。他們亦擬趁8月份及11月份的澳洲悉尼及阿布扎比遊艇展，向國際市場推廣有關塗層技術。
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