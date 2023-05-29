遊艇主義（遠東）執行董事徐啟泰表示，現時塗層已在港應用於船底及大厦冷氣冷卻系統的抽水水閘格柵。使用塗層後，船主便不用經人手刮掉黏附船底的蠔殼、藤壺及其他微生物，及避免同時刮除有毒害的油漆流進大海，有助環保，亦變相減輕船隻負重及增加船速。至於在大厦冷氣冷卻系統應用方面，有關塗層亦令黏附於冷卻系統的抽水水閘格柵的微生物離開，幫助提升系統散熱效能，延長系統壽命。城大能源及環境學院教授兼協理學務副校長（學術事務）梁國熙補充，全球因為船底污垢引發船隻耗油比正常多40%，涉資達100億美元計，加上現有技術多偏向使用重金屬作為方案，但是毒性強兼引發環保問題，因此觸發與快意智能、城大及港大機械工程系系主任梁耀彰合作，使用綠色技術開發塗層。

梁耀彰稱，他們開發的塗層主要是借助二氧化碳組成的光催化劑，並引入改良的納米結構及化學成份，利便在海底吸收經折射的可見自然光，激化塗層上物料產生化學作用，發揮清除附船底及水閘格柵的微生物之效能。所以不用等太陽直射亦能產生效用。

遊艇主義（遠東）顧問梁顯庭指出，塗層產品經機電工程處試用後，該處對繼續使用感到興趣。在過去近三年亦已有230艘船隻使用過有關塗層，因此已產生收入。但是由於目前他們只是經實驗室生產塗層，月均才20至30公斤。因此在預期需求增加下，他們遂和生促局合作在港設試驗生產線，冀在未來6個月投產，最終分兩期建成生產線後，將產能提升至日均50至100公斤，涉及投資近1000萬元。他們與生促局合作時亦會回饋更多數據，以便進一步研究，及商討更完善的生產技術和包裝等事宜。他們亦擬趁8月份及11月份的澳洲悉尼及阿布扎比遊艇展，向國際市場推廣有關塗層技術。

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