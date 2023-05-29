HKLVAA由首間獲證監會認可的虛擬資產管理人意博資本亞洲之母公司意博金融控股主席諸承譽共同發起及擔任主席，他表示：「我們很高興在香港成立此協會，以促進現有虛擬資產業界人士、傳統金融機構、客戶及監管機構之間的溝通。虛擬資產行業發展機會不斷，但缺乏明確性便往往令市場參與者對進軍此領域卻步。我們的整體專業知識、資源及影響力能為香港的虛擬資產行業建立更穩健及可持續發展的生態系統，惠及全球客戶、投資者及市場參與者。」

協會的創始成員包括證監會持牌機構，獲准在香港從事虛擬資產活動，當中不限於獅昂環球資產管理 (AGAM)、HashKey Digital Asset Group Limited、MaiCapital Limited、 意博資本亞洲及勝利證券。其他核心成員包括現正向證監會申請香港虛擬資產活動牌照的公司，例如香港虛擬資產交易有限公司（HKVAX），以及其他全球性業界參與者，當中包括全球元字宙及區塊鏈遊戲龍頭公司 Animoca Brands，以及其他公司如BEOSIN Technology、BitGo Inc. 及GSR International Inc.等亦加入了HKLVAA。除創始成員外，余沛恒律師事務所將出任協會秘書長。協會現正接受會員申請。有關協會的進一步詳情及正式成立日期將在第三季公佈。

其他報道

通訊局批准奇妙電視更改其免費電視服務的傳送模式

快意智能：旗下遊艇主義與生促局展研究 近千萬設試產線攻遊艇及冷卻系統塗層

Tap & Go：第二輪消費券 將繼續提供消費回贈優惠

藍十字：今年首季旅遊保險業務按年急升8倍

香港4月出口連跌12個月 再跌13% 進口跌11% 均差過預期

全日沽空金額195億 比率17% 恒生中國企業沽空金額最多

恒指收市跌195點 三大指數創半年低 恒指4日累跌1127點 北水轉流出 南水轉流入

滬深三大指數全日個別發展 滬指升0.28%

深圳富豪陳紅天旗下祥祺承認出現階段性現金問題

新地簽署275億港元銀團貸款

波音據報爭取沙特初創航空Riyadh Air飛機訂單

半日沽空金額95億 盈富沽空金額最多

東風：武漢市催債涉及單位 非上市公司旗下

恒指半日跌48點 北水轉流出 科技股推低大市 美團跌6%

國泰風波︱葉劉：部分內地網民行為過火 或與不了解港特質有關 國泰半日升0.27%

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升2日 隔夜息升73點子

武漢市登報催收債

拜登：與麥卡錫達成最終協議 預計擁有足夠票數通過協議

標普：內地基礎設施支出熱潮或會減弱