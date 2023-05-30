moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

啟勝管理八大物業與理大、中電源動等訂立24個月節能目標

新地（0016）旗下的物管公司啟勝管理服務昨與理工大學、中電源動、怡和機器及特靈空調服務宣佈訂立約章，共同實現為期二十四個月的節能目標，由2023年7月至2025年6月期間，在啟勝旗下管理的八個投資物業，包括環球貿易廣場(ICC)、新城市廣場、新都會廣場、形點商場及九龍貿易中心等，全面使用人工智能冷氣控制系統；期望目標可節省合共三百萬度電，大約相等於九百戶三人家庭的一年用電量。

啟勝副董事總經理朱啟明指，啟勝一直致力引入創新科技，以提升旗下管理物業的可持續發展表現。公司有不少租戶是著名的跨國企業、國際零售品牌，都十分重視環境保護，亦十分關注物業所推動的可持續發展工作進度。在全球暖化的情況下，要達到今次約章所訂立的目標並不容易，但在各方合作、租戶的支持和努力下，啟勝有信心可以達到這個不容易的目標。

為表達對實現碳中和目標的支持，啟勝特意為是次發佈會購買碳信用額，將發佈會的碳排放作出補償。透過這次合作，啟勝希望善用創新技術幫助租戶節省能源，達致提升能源效益的共同願景。

而自 2011 年起，啟勝已率先與理工大學合作，在旗下全港最高建築物環球貿易廣場(ICC)的冷氣系統進行生命週期校驗工作，成功在2012 年至 2022 年間節省超過二千萬度電。

 

其他報道

滬深三大指數半日低收 滬指跌0.71%

人民幣貶值創半年最弱 離岸價曾穿7.1

許正宇：不少家族辦公室有興趣在港設立

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升3日 港元曾升值至逾一周最強

金管局貼現窗投放流動性創逾兩年高

萬達據報擬售上海萬達瑞華酒店 買家為復星

三菱汽車計劃無限期關閉湖南省工廠

芯片騙局 中國寶德自研x86架構處理器「暴芯」被揭是英特爾產品

匯豐據報將矽谷銀行英國分行易名為匯豐創新銀行

馬斯克據報本周訪問中國並與高級官員會晤

滬深三大指數低開 人行淨投放350億元

恒指高開23點 科指升0.56% 中芯升1.5%

港股ADR升242點 美期亞股升 英皇資本等業績

調查：5月內地製造業按月改善或至少企穩

白宮和共和黨加強黨內游說 爭取債務上限協議獲通過

美股假期休市 歐股向下

北水增持鼎豐 減持盈富