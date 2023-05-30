新地（0016）旗下的物管公司啟勝管理服務昨與理工大學、中電源動、怡和機器及特靈空調服務宣佈訂立約章，共同實現為期二十四個月的節能目標，由2023年7月至2025年6月期間，在啟勝旗下管理的八個投資物業，包括環球貿易廣場(ICC)、新城市廣場、新都會廣場、形點商場及九龍貿易中心等，全面使用人工智能冷氣控制系統；期望目標可節省合共三百萬度電，大約相等於九百戶三人家庭的一年用電量。
啟勝副董事總經理朱啟明指，啟勝一直致力引入創新科技，以提升旗下管理物業的可持續發展表現。公司有不少租戶是著名的跨國企業、國際零售品牌，都十分重視環境保護，亦十分關注物業所推動的可持續發展工作進度。在全球暖化的情況下，要達到今次約章所訂立的目標並不容易，但在各方合作、租戶的支持和努力下，啟勝有信心可以達到這個不容易的目標。
為表達對實現碳中和目標的支持，啟勝特意為是次發佈會購買碳信用額，將發佈會的碳排放作出補償。透過這次合作，啟勝希望善用創新技術幫助租戶節省能源，達致提升能源效益的共同願景。
而自 2011 年起，啟勝已率先與理工大學合作，在旗下全港最高建築物環球貿易廣場(ICC)的冷氣系統進行生命週期校驗工作，成功在2012 年至 2022 年間節省超過二千萬度電。
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