啟勝副董事總經理朱啟明指，啟勝一直致力引入創新科技，以提升旗下管理物業的可持續發展表現。公司有不少租戶是著名的跨國企業、國際零售品牌，都十分重視環境保護，亦十分關注物業所推動的可持續發展工作進度。在全球暖化的情況下，要達到今次約章所訂立的目標並不容易，但在各方合作、租戶的支持和努力下，啟勝有信心可以達到這個不容易的目標。

為表達對實現碳中和目標的支持，啟勝特意為是次發佈會購買碳信用額，將發佈會的碳排放作出補償。透過這次合作，啟勝希望善用創新技術幫助租戶節省能源，達致提升能源效益的共同願景。

而自 2011 年起，啟勝已率先與理工大學合作，在旗下全港最高建築物環球貿易廣場(ICC)的冷氣系統進行生命週期校驗工作，成功在2012 年至 2022 年間節省超過二千萬度電。

其他報道

滬深三大指數半日低收 滬指跌0.71%

人民幣貶值創半年最弱 離岸價曾穿7.1

許正宇：不少家族辦公室有興趣在港設立

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升3日 港元曾升值至逾一周最強

金管局貼現窗投放流動性創逾兩年高

萬達據報擬售上海萬達瑞華酒店 買家為復星

三菱汽車計劃無限期關閉湖南省工廠

芯片騙局 中國寶德自研x86架構處理器「暴芯」被揭是英特爾產品

匯豐據報將矽谷銀行英國分行易名為匯豐創新銀行

馬斯克據報本周訪問中國並與高級官員會晤

滬深三大指數低開 人行淨投放350億元

恒指高開23點 科指升0.56% 中芯升1.5%

港股ADR升242點 美期亞股升 英皇資本等業績

調查：5月內地製造業按月改善或至少企穩

白宮和共和黨加強黨內游說 爭取債務上限協議獲通過

美股假期休市 歐股向下

北水增持鼎豐 減持盈富