文章日期：2023年5月30日 12:40
美元兌日圓走勢持續向好，但升至140日圓水平上明顯力度減弱。從技術走勢上分析，美元兌日圓阻力位在142.25，短期內急升、上破阻力的機會不大。至於日圓交叉盤亦出現高位回落，投資者不妨留意並嘗試採取高沽策略。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。
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