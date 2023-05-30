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港股午後倒升 恒指收市升44點 成交跌14% 僅945億 北水轉流入 惠理僅升0.9%

市場憧憬美債上限獲上調，港股今早高開、美期亦向上，但內地拒絕與美國防長會晤，以及人幣中間價調弱，人民幣貶穿7.1算，A股港股半日由升轉跌，三大指數見半年新低，國指亦步入技術性熊市。午後內地股市反彈倒升，重磅港股亦止跌回升，恒指曾倒升115點。今早，恒指低位較1月高位曾跌近19%，距離熊市跌幅20%所在的18160.67點，近二百逾點之距。

恒指午後收窄跌幅，未有進一步跌穿早市低位。恒指今早高開23點，高位升115點，低位跌181點，高低波幅297點。非必需消費品、通訊服務股推動大市。全市上升股份比例為30.82%，下跌為28.96%，無升跌為40.2%。

恒指收市升44點或0.24%，報18595點，大市成交金額945億元，較上日減少14.43%，是5月23日863.8億元成交後最少；國指升32點或0.52%，報6283點。恒生科技指數收報3702點，升1.5%。

藍籌股成交金額460.12億元，佔大市成交48.68%；科指成份股成交金額246.2億元，佔大市成交26.05%；國指成份股成交金額402.19億元，佔大市成交42.55%。

窩輪及牛熊證成交金額減少2.13%，至94.16億元，佔大市成交9.95%。牛熊證成交金額45.87億元，減少8.44%；窩輪成交金額48.28億元，增加4.71%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。建行（0939）、友邦（1299）、工行（1398）拖累大市。

藍籌38隻升，37隻下跌，1隻無升跌。百度 （9888）升3.34%，收報123.7元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌5.22%，收報98元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，6隻下跌。升幅最大的是快手（1024）收報54.5元，升6.45%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報10.56元，跌2.58%。

恒指續低於主要平均線。科指續低於主要平均線。

北水南下合計淨流入14.03億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入6.49億元人民幣，較上日減少54.8%，連續第2日流入，累計流入20.86億元。

三大指數表現

恒指曾升最多0.62%，高見18666.71點，收市報18595.78點，是5月25日後收市新高，當日報18746.92點。今早曾低見18369.93點，是2022年11月30日18052.32點後最低。

科指曾升最多1.72%，是5月22日後最大升幅。今曾高見3709.86點，是5月29日3751.16點後最高。今日收市報3702.13點，是5月24日後收市新高，當日報3775.93點。今曾低見3621.72點，是2022年11月29日3496.19點後最低。

國指曾升最多0.89%，是5月23日後最大升幅。今曾高見6306.66點，收市報6283.71點，是5月25日後收市新高，當日報6333.63點。今曾低見6189.38點，是2022年11月30日6148點後最低。

午後消息股表現

小米（1810）據報加大印度製造力度 重奪失去的市佔率。收報10.5元，升0.19%。

萬達據報擬售上海萬達瑞華酒店 買家為復星（0656）。收報5.12元，升1.19%。

匯控（0005）據報將矽谷銀行英國分行易名為匯豐創新銀行。收報58.85元，升0.17%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，英皇資本（0717）收報0.061元，跌1.61%。創陞控股（2680）收報0.375元，跌5.06%。諾亞控股（6686）收報265元，無升跌。博富臨置業（0225）見52周低7.93元，收報7.93元，跌1.49%。威雅利（0854）收報3.4元，無升跌。

新火科技（1611）受FTX事件波及中期虧損2.42億，變負資產7410萬。收報2.12元，跌13.11%。

惠理（0806）：獲潛在買方為創始股東洽購少於三成股權。廣發證券據報斥11億收購惠理20%股權。曾升20.27%，收報2.24元，升0.9%。

新地（0016）旗下啟勝定節能目標，為期二十四個月。收報102元，升0.49%。

奧思集團（1161）中期純利升1倍，派中期息。收報1.55元，升13.97%。

金沙（1928）擬建會展酒店屬十年承諾投資外的新計劃。收報25.75元，升2.39%。

世界華文（0685）全年虧損24.5萬美元。收報0.231元，無升跌。

快意智能（8040）：旗下遊艇主義與生促局展研究，近千萬設試產線攻遊艇及冷卻系統塗層。收報0.55元，升5.77%。

破頂股表現

破頂股包括，博維智慧（1204）創上市新高，見3.05元，收報2.99元，升13.69%；京基金融國際（1468）創上市新高，見1.99元，收報1.96元，無升跌；納泉能源科技（1597）創上市新高，見4.9元，收報4.9元，升15.57%；飛思達科技（1782）創上市新高，見4.11元，收報4.04元，升15.76%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見6.76元，收報6.7元，升4.2%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8375.8元，收報8375.8元，升0.06%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見835.7元，收報835.7元，升0.05%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1069.65元，收報1069.65元，升0.06%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83122）創上市新高，見160.85元，收報160.85元，升0.03%；Ａ博時人民幣－Ｒ（83192）創上市新高，見101.3元，收報101.3元，升0.1%；廸生創建（0113）創52周高，見4.35元，收報4.32元，升1.17%；華電國際（1071）創52周高，見4.37元，收報4.35元，升2.11%；INTL GENIUS（0033）創52周高，見8.21元，收報8.18元，升6.37%；迪生創建（0113）創52周高，見4.35元，收報4.32元，升1.17%；越南製造加工出口（0422）創52周高，見0.87元，收報0.85元，升2.41%；迅捷環球控股（0540）創52周高，見0.385元，收報0.38元，升11.76%；壇金礦業（0621）創52周高，見0.038元，收報0.035元，升12.9%；坤集團（0924）創52周高，見0.83元，收報0.8元，升12.68%。

破底股方面

56隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見1.35元，收報1.4元，升0.72%；招商局置地（0978）低見0.41元，收報0.42元，跌6.67%；佳兆業（1638）低見0.205元，收報0.218元，升0.46%；皇璽餐飲集團（8300）低見0.013元，收報0.014元，跌6.67%；京東（9618）低見126.1元，收報130元，升1.64%；明源雲（0909）低見3.2元，收報3.46元，升0.58%；原生態牧業（1431）低見0.135元，收報0.141元，跌10.19%；信達國際控股（0111）低見0.285元，收報0.315元，升6.78%；中薇金融（0245）低見0.033元，收報0.039元，跌9.3%；海螺創業（0586）低見9.7元，收報9.98元，跌0.8%。

91隻股份創52周低，其中十隻包括，慶鈴汽車股份（1122）低見0.78元，收報0.8元，跌1.23%；萬華媒體（0426）低見0.081元，收報0.094元，升14.63%；嘉里物流（0636）低見9.05元，收報9.17元，升0.11%；中遠海控（1919）低見7.18元，收報7.25元，跌17.52%；東方海外（0316）低見96.6元，收報98元，跌5.22%；恒生（0011）低見106.9元，收報107.6元，跌0.65%；中銀香港（2388）低見23.55元，收報23.65元，跌0.21%；石藥（1093）低見6.73元，收報6.85元，跌0.87%；創科實業（0669）低見71.1元，收報72.6元，跌0.82%；BOSSINI INT'L（0592）低見0.231元，收報0.242元，升1.26%。

異動股

上升異動股，包括，富通科技（0465）收報0.3元，升40.19%；貝森金融（0888）收報0.07元，升37.25%；滿地科技股份（1400）收報0.63元，升36.96%；皇冠環球集團（0727）收報0.073元，升32.73%；潼關黃金（0340）收報0.61元，升28.42%；金山能源（0663）收報0.26元，升23.81%；裕興科技（8005）收報0.17元，升23.19%；其利工業集團（1731）收報0.98元，升22.5%；黎氏企業（2266）創上市新低，見0.235元，收報0.35元，升20.69%；日光控股（8451）創52周高，見0.1元，收報0.082元，升20.59%；瀛晟科學（0209）平上市低位0.12元，收報0.148元，升20.33%。

下跌異動股，包括，建中建設（0589）收報0.285元，跌35.23%；香港資源控股（2882）收報0.315元，跌31.52%；OKURA HOLDINGS（1655）收報0.415元，跌20.19%；志道國際（1220）創上市新低，見0.023元，收報0.024元，跌20%；世大控股（8003）收報0.35元，跌16.67%；中國華君（0377）收報1.11元，跌16.54%；虎視傳媒（1163）收報0.13元，跌15.58%；遊萊互動（2022）創上市新低，見0.041元，收報0.049元，跌15.52%。

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