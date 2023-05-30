大市全日沽空金額153.76億元，較上日減少0.21%，沽空金額佔大市成交比率由上日的17.71%降至16.26%，是5月22日後收市新低，當日報15.5734點。
沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）29.75億元，較上日增加32%。
沽空增幅最多的股份為，中化化肥（0297）增加21689.62%，至46.19萬元；沽空減幅最多的股份為，華夏日股對沖（3160）減少98.59%，至49426元。
藍籌當中，沽空比率最高的是東方海外（0316）沽空比率45.97%。科指股沽空比率最高的是平安好醫生（1833）沽空比率48.91%。
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