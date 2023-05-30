阿聯酋央行與金管局將共同成立工作小組，在兩地銀行業相關持份者的支持下，推進雙方商定的合作事宜。

雙邊會議結束後，雙方聯同來自阿聯酋及香港多間銀行的高層人員，就探索兩地的重要機遇舉行了研討會。研討會議題包括促進更完善的跨境貿易結算的可行安排、阿聯酋企業如何更有效透過香港的金融基建平台進入亞洲及內地市場、各項金融及投資方案以及粵港澳大灣區資本市場的機遇等。

阿聯酋央行行長H.E. Khaled Mohamed Balama表示，「我們歡迎金管局及其代表團訪問阿聯酋，我們希望在兩地央行之間現有穩健的關係上能更進一步。在討論中，我們探討了深化幾個重要領域包括金融市場基建​​發展的合作，以及數碼化與科技發展的共同機遇」。

H.E. Khaled Mohamed Balama稱，「我們期待與金管局及整體香港金融服務業建立長期密切的關係，並會繼續在這些共同感興趣的領域合作及交流知識」。

金管局總裁余偉文表示，「這些會議加強了香港與阿聯酋兩地央行在多個重要領域的協作，並為香港與阿聯酋的金融機構及企業提供平台，深化交流及合作。香港與阿聯酋作為金融中心，彼此優勢互補及享有共同利益，兩地市場參與者亦有很大的空間攜手協力，共建互聯互通」。

余偉文表示，「我們期待與阿聯酋央行繼續合作，亦期待香港與阿聯酋金融業之間有更多互動，並歡迎阿聯酋持份者在不久的將來到訪香港」。

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