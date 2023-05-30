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「商品大王」羅傑斯：正準備迎接他有生之年最差的熊市

有「商品大王」之稱的羅傑斯（Jim Rogers）再次警告，正準備迎接他有生之年見過最糟糕的熊市。

羅傑斯指出，2008年的金融危機就是由過多的債務造成，自那時開始，借貸急劇膨脹，反映未來的經濟衰退將要嚴重得多。他表示，下一個熊市將是他這輩子見過最差的熊市。

羅傑斯估計，所有市場將會出現問題，包括地產、股票、債券及貨幣市場等。他指，必須學會套現或沽空，才能在即將到來的危機中生存。

羅傑斯表示，美元的主導地位正受到威脅，為了遏制通脹上升，需要進一步提高利率。他認為，全球利率將會進一步上升，但不知道利率要升到多高才能抑制通脹。他稱，大宗商品是對抗通脹的最佳對沖工具，通脹期間，最好的投資是實物資產，而實物資產就是大宗商品。他透露，現時持有一些白銀和黃金。

 

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