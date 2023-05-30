集團行政總裁葉兆康表示，T Town South將提供快充及中充的充電樁，近日已陸續落實更多停車場加入電動車充電樁，包括南豐旗下物業、基滙資本旗下的民坊商場等，料於今年底共設立逾75個充電站，合計約千個充電樁，位置遍布全港。

集團同時推出「綠色運輸 先導計劃」，與領展、Lalamove及香港的士小巴商總會合作，推動業界落實轉用商用電動車，旗下全新品牌「eC-VAN」已投資及購入首批電動客貨車，與Lalamove合作提供「租賃、充電、泊車」一站式解決方案；「eC-TAXI」就與香港的士小巴商總會合作，推出充電優惠方案及支援服務等。

葉兆康指出，現時eC-VAN的電動客貨車每公里充電成本是柴油客貨車的四分一，對比柴油車每公里的碳排放亦減少63%；電動的士就較石油氣的士每公里的碳排放減少35%，相信對香港達至零碳排放的目標有很大幫助。

他又指，集團的手機應用程式內已提供各個充電站的資料，包括收費、已使用的充電樁數量等，正在測試預約充電的功能，將於短期內提供此功能，更方便電動車司機為車輛充電。