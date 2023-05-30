老虎國際創始人及行政總裁巫天華表示：「第一季度，市場整體有所回暖，公司營收保持穩健，利息相關收入按年翻倍，Non-GAAP純利按季翻倍，創兩年來新高。公司堅持以技術為本，推動產品創新、提升使用者體驗，同時，自清算技術有效推動降本增效，季度內公司已逐步開始自清算客戶的港股交易訂單，相關費用按年接近減半。」。

第一季度，老虎國際全球開戶客戶數新增52,534，按季增長39.8%，總數達206萬；入金客戶新增30,392，按季增長11.2%，總數達81.19萬。期內公司總交易額670億美元，其中股票交易規模230億美元，期權與期貨合約交易約789萬份。客戶總資產規模超161億美元，按季增長15.2%，季內客戶淨入金近12億美元。

截至第一季末， 老虎國際在新加坡本地客戶人均資產近15,000美元。季內新加坡各年齡段客戶交易活躍度普遍提升，其中30歲以下客戶交易次數按季增長17.8%。在香港，公司於第一季度引入美股期權並支援多空雙向交易及組合保證金優惠。在澳洲，老虎國際第一季度新增入金客戶數按年翻倍，新增交易客戶按季增長69.7%。期內首次參與老虎國際月供計劃的當地客戶按季增長106.1%。

老虎國際客戶買賣交易規模按季增長12.4%至230億美元，期權與期貨合約交易按季增長6.1%至789萬份；佣金收入2,544萬美元；利息相關收入3,744萬美元，按年增長119.9%。第一季度公司執行與清算成本按年降低46.1%。

財富管理業務方面，第一季度資產管理規模按季增長71.9%，持倉人數按季增長34.0%。資產管理規模（AUM）按季增長77.4%，持倉人數按季增長50.7%。在新加坡，期內新增入金客戶中約有20%使用過老虎財富管理服務。「老虎錢袋子」第一季度當地持倉人數按季持續增長30.5%，AUM按季增長46.6%。

第一季度，老虎國際包括投行及員工股權激勵服務（ESOP）等企業服務在內的其他收入達345萬美元。美股方面，老虎擔任量子之歌的承銷商，並為公司引入投資者。港股方面，老虎承銷7隻港股IPO。

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