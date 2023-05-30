金管局副總裁阮國恒補充，當公布原則時，監管機構要十分清晰，然而公眾往往希望一切變得方便，但到問題出現時，公眾又會怪責政府監管不足，認為要從中平衡十分困難，「你總不能叫他們不要哭。」梁鳳儀則指，基本原則是投資者保障，有很多事情需要平衡，當中有些東西可變，有些不可變，而保障公眾資產的原則便不宜變。

中證監前首席顧問梁定邦問到，當ESG標準制定以後，企業想追上ISSB（國際永續準則理事會）的標準，應該如何執行，梁鳳儀表示，明白企業的焦慮，及相信企業認真處理中，尤其應付指標，但相信執行過程中，會有更多靈活性。她認為，轉型金融應該合理，不可一步就轉型成「綠色」，反而強調「綠色」前的「棕色」產業也很重要。

她又稱，香港很慶幸有匯報標準為起點，因香港是國際金融中心，為了符合標準，證監會與金管局有小組研究如何建立生態，相信建立好生態後事情便會順利。她提到，香港的優勢是與內地的聯繫，但內地與外界仍有很多不同，故香港仍有很多事情去做，將雙方連結。她認為今年與過往不同，開始展露機會，故須打「進攻牌」，又稱內地繼續是香港的競爭力所在，尤其內地樂意開放，希望繼續用互聯互通，推出不同產品及做到國際化。

被問到香港如何維持國際金融中心地位，梁鳳儀指，過去疫情等事情令香港面臨人才及資金外流，反而能逼使自己要努力設法解決問題，又提到金管局也有努力爭取人才回來，並接觸世界各地的人，告訴大家情況，相信目前是大家要同時向外接觸，並將實事做好。

梁鳳儀今年才出任證監會行政總裁，她認為，每個領袖均有其風格，她坦言看到不同人有不同的管埋風格，她認為女性或較注重細節，對於機構領袖尤其監管機構而言，特別重要，至於捍衛原則這點則與過往證監會領袖應無大不同。