美債息下跌，美債息倒掛情況個別發展，道指下跌，標指、納指則創9個月高。

中美關係方面，五角大樓抨擊內地戰鬥機在南中國海上空對美國偵察機的挑釁行為。美方指出，內地殲-16戰鬥機直接飛到了美國RC-135偵察機機頭前，迫使偵察機不得不穿行於機尾亂流。內地駐美大使館譴責美國頻繁對內地進行近距離偵察，稱對內地的國家安全構成嚴重威脅。

道瓊斯工業平均指數收跌50點，跌幅0.16%，報33042點。標普500指數收漲0.07點，升幅0.01%，報4205點。納斯達克綜合指數收漲41點，或0.33%，報13017點。

Visa跌1.5%，報221.64美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累22點，而Salesforce升1.59%，報218.87元，貢獻道指22點。

科技股方面，蘋果收市報177.3元，升1.06%，谷歌母公司Alphabet收市報123.67元，跌0.75%，亞馬遜收市報121.66元，升1.29%，Facebook收市報262.52元，升0.18%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.92%，報456點。德國DAX指數收跌0.28%，報15908點；法國CAC 40指數跌1.29%，報7209點；英國富時100指數收跌1.38%，報7522點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.97%，報6019點。

美國2年期債息曾跌最多2.68%，是5月10日後最大跌幅。曾低見4.4398厘，是5月25日4.3633厘後最低。

美國10年期債息曾跌最多3.14%，是5月2日後最大跌幅。低見3.6789厘，是5月24日3.6651厘後最低。

美2年期10年期債息倒掛，曾收窄至76.309基點，是5月26日70.258基點後最窄。連續兩日收窄，累計0.006基點，對上一次連升2日是5月2日。

美3個月10年期債息倒掛，曾擴闊至164.769基點，是5月25日171.5基點後最闊。

道指曾跌最多0.6%，是5月25日後最大跌幅。低見32893.97點，是5月26日32795.5點後最低。收市報33042.78點，是5月25日後收市新低，當日報32764.65點。

標指曾升最多0.61%，是5月26日後最大升幅。高見4231.1點，是2022年8月19日4266.31點後最高。收市報4205.52點，是2022年8月19日後收市新高，當日報4228.48點。連升3日，累計升90.28點，對上一次連升3日是3月31日。

納指曾升最多1.38%，是5月26日後最大升幅。高見13154.29點，是2022年8月16日13181.09點後最高。收市報13017.43點，是2022年8月16日後收市新高，當日報13102.55點。連升3日，累計升533.27點，對上一次連升3日是4月28日。

其他報道

北水增持盈富 減持建行