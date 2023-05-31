moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

美債上限將表決 道指跌50點 標指、納指創9個月高 美債息下跌

美國債務上限協議將於周三在眾議院表決，不滿該議案的共和黨強硬派揚言要罷免議長麥卡錫，而眾議院少數黨領袖Jeffries表態支持債務上限協議，稱民主黨會投出足夠贊成票。美國消費者信心在債務上限協議達成前降至六個月低點，消費者對勞動力市場和企業環境的看法變得更悲觀。

美債息下跌，美債息倒掛情況個別發展，道指下跌，標指、納指則創9個月高。

中美關係方面，五角大樓抨擊內地戰鬥機在南中國海上空對美國偵察機的挑釁行為。美方指出，內地殲-16戰鬥機直接飛到了美國RC-135偵察機機頭前，迫使偵察機不得不穿行於機尾亂流。內地駐美大使館譴責美國頻繁對內地進行近距離偵察，稱對內地的國家安全構成嚴重威脅。

道瓊斯工業平均指數收跌50點，跌幅0.16%，報33042點。標普500指數收漲0.07點，升幅0.01%，報4205點。納斯達克綜合指數收漲41點，或0.33%，報13017點。

Visa跌1.5%，報221.64美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累22點，而Salesforce升1.59%，報218.87元，貢獻道指22點。

科技股方面，蘋果收市報177.3元，升1.06%，谷歌母公司Alphabet收市報123.67元，跌0.75%，亞馬遜收市報121.66元，升1.29%，Facebook收市報262.52元，升0.18%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.92%，報456點。德國DAX指數收跌0.28%，報15908點；法國CAC 40指數跌1.29%，報7209點；英國富時100指數收跌1.38%，報7522點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.97%，報6019點。

美國2年期債息曾跌最多2.68%，是5月10日後最大跌幅。曾低見4.4398厘，是5月25日4.3633厘後最低。

美國10年期債息曾跌最多3.14%，是5月2日後最大跌幅。低見3.6789厘，是5月24日3.6651厘後最低。

美2年期10年期債息倒掛，曾收窄至76.309基點，是5月26日70.258基點後最窄。連續兩日收窄，累計0.006基點，對上一次連升2日是5月2日。

美3個月10年期債息倒掛，曾擴闊至164.769基點，是5月25日171.5基點後最闊。

道指曾跌最多0.6%，是5月25日後最大跌幅。低見32893.97點，是5月26日32795.5點後最低。收市報33042.78點，是5月25日後收市新低，當日報32764.65點。

標指曾升最多0.61%，是5月26日後最大升幅。高見4231.1點，是2022年8月19日4266.31點後最高。收市報4205.52點，是2022年8月19日後收市新高，當日報4228.48點。連升3日，累計升90.28點，對上一次連升3日是3月31日。

納指曾升最多1.38%，是5月26日後最大升幅。高見13154.29點，是2022年8月16日13181.09點後最高。收市報13017.43點，是2022年8月16日後收市新高，當日報13102.55點。連升3日，累計升533.27點，對上一次連升3日是4月28日。

 

其他報道

北水增持盈富 減持建行