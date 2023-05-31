個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.03%，折合報309.77元；阿里巴巴（9988）跌2.23%，折合報77.04元；美團（3690）跌2.31%，折合報113.71元；匯控（0005）跌0.37%，折合報58.63元；建行（0939）跌0.92%，折合報5.03元。

道期現跌0.078%；標期現升0.01%；納期現升0.13%。日股現跌1.15%，韓股現升0.16%，澳股現跌0.68%。

VIX指數隔晚升0%或0點，報17.46點。

紐油現升0.15%或0.1美元，報69.57美元；布油現跌4.58%或3.52美元，報73.54美元；金價現跌0.06%或1.28美元，報1958.05美元；LME 銅期貨隔晚跌0.14%或12美元，報8123美元。美國10年期債息現升0.05%或0.0019厘，報3.6885厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，阿里影業（1060）、領展（0823）、萬邦投資（0158）、日贏控股（1741）、S&T HLDGS（3928）、首都創投（2324）、PLATT NERA（1949）。

易點雲（2416）擬投資約2.3億元短期理財產品，強調以盈餘現金儲備投資。

香港信貸（1273）向拓方狗機械人授出3000萬元貸款。

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