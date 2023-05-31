恒指今早低開180點或0.98%，報18415點，大市成交金額23億元；國指今早低開75點或1.21%，報6207點。恒生科技指數開市報3656點，跌1.23%。非必需消費品、金融、通訊服務股推低大市。全市上升股份比例為3.52%，下跌為9.6%，無升跌為86.87%。
阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、美團（3690）拖累大市。中行（3988）、比亞迪（1211）、金沙中國（1928）貢獻恒指較多。
藍籌6隻升，55隻下跌，15隻無升跌。金沙中國（1928）升0.97%，報26元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌4.09%，報133.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，25隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報113.7元，升1.52%；跌幅最大的是網易（9999）開市報133.8元，跌4.09%。
恒指續低於主要平均線。科指續低於主要平均線。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里影業（1060）開市報0.41元，跌1.2%。領展（0823）開市報47元，跌0.63%。萬邦投資（0158）無成交，報130元。日贏控股（1741）無成交，報1.41元。S&T HLDGS（3928）無成交，報0.62元。首都創投（2324）無成交，報0.17元。
易點雲（2416）擬投資約2.3億元短期理財產品，強調以盈餘現金儲備投資。開市報12.42元，升0.16%。
香港信貸（1273）向拓方狗機械人授出3000萬元貸款。無成交，報0.45元。
破頂股包括，雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，開市報1.18元，升0.85%。
52周低包括，美團（3690）低見112.1元，開市報112.1元，跌3.69%；長實集團（1113）低見42.55元，開市報42.55元，跌1.05%；中國再生能源投資（0987）低見0.16元，開市報0.16元，跌3.61%；訓修實業（1962）低見0.455元，開市報0.455元，跌7.14%。
異動股
上升異動股，包括，遠大中國（2789）開市報0.047元，升14.63%；世紀集團國際（2113）開市報0.098元，升13.95%；透雲生物（1332）開市報0.57元，升7.55%；中國新電信（8167）開市報0.074元，升7.25%；天譽置業（0059）開市報0.015元，升7.14%；金山雲（3896）開市報2.32元，升6.91%；海納星空科技（8297）開市報0.224元，升6.67%；中泛控股（0715）開市報0.019元，升5.56%；快狗打車（2246）開市報1.6元，升5.26%；博安生物（6955）開市報16元，升4.99%；融科控股（2323）開市報0.025元，升4.17%。
下跌異動股，包括，德永佳集團（0321）開市報1.21元，跌14.79%；城建設計（1599）開市報2.17元，跌9.21%；訓修實業（1962）見52周低0.455元，開市報0.455元，跌7.14%；裕元集團（0551）開市報9.87元，跌6.53%；中通快遞（2057）開市報200元，跌6.19%；興合控股（1891）開市報0.187元，跌6.03%；陽光保險（6963）開市報4.07元，跌6%；國農金融投資（8120）開市報0.13元，跌5.8%；貝殼（2423）開市報38元，跌5.59%；微博（9898）開市報115.9元，跌4.53%。
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