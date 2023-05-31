恒指今早低開180點或0.98%，報18415點，大市成交金額23億元；國指今早低開75點或1.21%，報6207點。恒生科技指數開市報3656點，跌1.23%。非必需消費品、金融、通訊服務股推低大市。全市上升股份比例為3.52%，下跌為9.6%，無升跌為86.87%。