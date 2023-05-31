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內地5月製造業PMI降至48.8 遜預期 見5個月低

內地5月製造業採購經理指數(PMI)由上月的49.2，降至48.8，低過預期的49.5，同時亦為去年12月後新低。非製造業商務活動指數從上月的56.4下降至54.5，差過預期的55.2。5月份綜合產出指數從上月的54.4下降至52.9。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，5月份，製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為48.8%、54.5%和52.9%，低於上月0.4、1.9和1.5個百分點，經濟景氣水平有所回落，恢復發展基礎仍需鞏固。

從企業規模看，大型企業PMI為50.0%，比上月上升0.7個百分點，位於臨界點；中、小型企業PMI分別為47.6%和47.9%，比上月下降1.6和1.1個百分點，低於臨界點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，供應商配送時間指數高於臨界點，生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。

生產指數為49.6%，比上月下降0.6個百分點，表明製造業生產活動放緩。

新訂單指數為48.3%，比上月下降0.5個百分點，表明製造業市場需求繼續回落。

原材料庫存指數為47.6%，比上月下降0.3個百分點，表明製造業主要原材料庫存降幅有所擴大。

從業人員指數為48.4%，比上月下降0.4個百分點，表明製造業企業用工景氣度下降。

供應商配送時間指數為50.5%，比上月上升0.2個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間持續加快。

新出口訂單見4個月低，跌至47.2%，比上月下降0.4個百分點。

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