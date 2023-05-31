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內地服務業回調但仍處高位 「五一」帶動線下消費 地產、資本市場服務續收縮

國統局公布，服務業穩步恢復。受消費需求加快恢復等因素帶動，今年2—4月份服務業商務活動指數連續三個月位於較高景氣區間，本月指數雖回調1.3個百分點至53.8%，仍高於上年同期6.7個百分點，服務業繼續保持較快恢復態勢。

從行業看，在「五一」節日效應帶動下，旅遊出行、線下消費等較為活躍，鐵路運輸、航空運輸、住宿、餐飲等行業商務活動指數均位於55.0%以上較高景氣區間；服務業新動能行業發展向好，電信廣播電視及衛星傳輸服務、互聯網軟件及信息技術服務等行業商務活動指數均位於60.0%以上高位景氣區間，持續高於服務業總體水平。

資本市場服務、房地產等行業商務活動指數均位於收縮區間，行業景氣水平下降。從市場預期看，業務活動預期指數為60.1%，今年以來始終保持在高位景氣區間，且調查的全部行業均位於擴張區間，服務業企業對市場恢復發展持續看好。

建築業高位回調。建築業商務活動指數為58.2%，低於上月5.7個百分點，仍位於較高景氣區間，建築業繼續保持較快增長。從市場預期看，業務活動預期指數為62.1%，低於上月2.0個百分點，持續位於60.0%以上高位景氣區間，建築業企業對近期市場發展前景較為樂觀。

 

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