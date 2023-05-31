港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升4日，升0.51點子至4.50893%，是5月23日後最高，當日報4.63685%，對上一次連升4日是5月19日，當日拆息報4.69333%。
港元現報7.8316元升值30點子，曾貶值最多34點子，報7.838元，亦曾升值最多41點子，報7.8305元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌37.57點子至3.83107%；1星期HIBOR跌13.34點子至4.24667%；2星期HIBOR跌8.56點子至4.30143%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.74點子至4.77226%；6個月期HIBOR升2.01點子至4.80512%；12個月期HIBOR升4.75點子至4.89018%。
美元指數現報104.293升值0.128點或0.12%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR(5月26日)報5.15371%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7007%，連續2日收窄，利差是2023年5月23日後最窄，當日差距為-0.5012%。
其他報道
內地服務業回調但仍處高位 「五一」帶動線下消費 地產、資本市場服務續收縮
港股ADR跌231點 夜期低水336點 領展、阿里影業等業績
美債上限將表決 道指跌50點 標指、納指創9個月高 美債息下跌