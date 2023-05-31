港元現報7.8316元升值30點子，曾貶值最多34點子，報7.838元，亦曾升值最多41點子，報7.8305元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌37.57點子至3.83107%；1星期HIBOR跌13.34點子至4.24667%；2星期HIBOR跌8.56點子至4.30143%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.74點子至4.77226%；6個月期HIBOR升2.01點子至4.80512%；12個月期HIBOR升4.75點子至4.89018%。

美元指數現報104.293升值0.128點或0.12%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR(5月26日)報5.15371%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7007%，連續2日收窄，利差是2023年5月23日後最窄，當日差距為-0.5012%。

其他報道

中物聯5月鋼鐵行業PMI錄35.2% 按月急跌9.8百分點

據報Nvidia總裁黃仁勳未來一周到訪內地

野村：中美航班次數不及疫前6%

內地PMI收縮證經濟放緩 人民幣在岸價跌破7.1

高盛據報擬進行新一輪裁員

內地服務業回調但仍處高位 「五一」帶動線下消費 地產、資本市場服務續收縮

內地製造業續收縮 原料價、出廠價回落至近期低點

「ChatGPT之父」等聯署公開信 警告AI 恐毀滅人類

內地5月製造業PMI降至48.8 遜預期 見5個月低

傳馬斯克與寧德時代曾毓群會面 料商談儲能電池供應事宜

滬深三大指數今早低開 人行淨投放110億人幣

恒指今早低開180點 科指跌1.2% 網易跌4%

出門問問提交上市前文件

富達再削Twitter估值 跌至馬斯克收購價33%

港股ADR跌231點 夜期低水336點 領展、阿里影業等業績

美債上限將表決 道指跌50點 標指、納指創9個月高 美債息下跌

北水增持盈富 減持建行