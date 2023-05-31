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恒指熊區爭持 半日跌417點 高位累跌收窄至19.9% 三大指數見半年低

中美軍機事件，恒指今早低開180點，內地公布製造業PMI遜預期兼跌至5個月低，分類指數亦顯示生產活動放緩、市場需求回落、企業用工景氣度下降，且續於於50以下，市場相信內地經濟放緩，人民幣穿7.1，美期、A股、港股跌幅擴大，恒指亦步國指、科指後塵，由1月高位累跌20%，步入技術熊市，半日收市18178點計，則累跌19.92%，於20%所在的18160點爭持。三大指數見半年低。

恒指今早低開180點，高位跌180點，低位跌456點，高低波幅276點。非必需消費品、金融、通訊服務股推低大市。全市上升股份比例為10.88%，下跌為42.79%，無升跌為46.32%。

恒指半日跌417點或2.25%，報18178點，大市成交金額527億元；國指跌147點或2.35%，報6135點。恒生科技指數收報3610點，跌2.47%。

藍籌股成交金額253.99億元，佔大市成交48.19%；科指成份股成交金額131.92億元，佔大市成交25.03%；國指成份股成交金額217.53億元，佔大市成交41.27%。

窩輪及牛熊證成交金額減少17.48%，至77.7億元，佔大市成交14.72%。牛熊證成交金額33.1億元，減少27.85%；窩輪成交金額44.6億元，減少7.62%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）拖累大市。創科實業（0669）、農夫山泉（9633）、中芯（0981）貢獻恒指較多。

藍籌5隻升，71隻下跌，0隻無升跌。創科實業（0669）升1.03%，收報73.35元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌5.45%，收報131.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報114.8元，升2.5%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報125.8元，跌6.12%。

恒指續低於主要平均線。科指續低於主要平均線。

北水南下合計淨流入5.67億元，較上日減少59.59%，連續第2日流入，累計流入19.7億元，對上一次連續2日淨流入是5月16日。南水北上合計淨流出45.72億元人民幣，終止連續2日流入。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里影業（1060）收報0.4元，跌3.61%。領展（0823）收報46.65元，跌1.37%。萬邦投資（0158）收報130元，無升跌。日贏控股（1741）收報1.43元，升1.42%。S&T HLDGS（3928）收報0.62元，無升跌。首都創投（2324）收報0.17元，無升跌。

易點雲（2416）擬投資約2.3億元短期理財產品，強調以盈餘現金儲備投資。收報12.04元，跌2.9%。

香港信貸（1273）向拓方狗機械人授出3000萬元貸款。收報0.45元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，博維智慧（1204）創上市新高，見3.12元，收報2.92元，跌2.34%；納泉能源科技（1597）創上市新高，見5.08元，收報5元，升2.04%；飛思達科技（1782）創上市新高，見4.4元，收報4.3元，升6.44%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見6.93元，收報6.9元，升2.99%；昇能集團（2459）創上市新高，見3.07元，收報2.91元，升0.69%；中寶新材（2439）創上市新高，見0.95元，收報0.92元，升3.37%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，升0.85%；INTL GENIUS（0033）創52周高，見8.47元，收報8.18元，無升跌；中亞烯谷集團（0063）創52周高，見0.146元，收報0.143元，無升跌；潼關黃金（0340）創52周高，見0.8元，收報0.67元，升9.84%；越南製造加工出口（0422）創52周高，見0.87元，收報0.83元，跌2.35%；新龍移動（1362）創52周高，見0.39元，收報0.39元，升6.85%；天倫燃氣（1600）創52周高，見6.18元，收報6.05元，跌0.66%；建鵬控股（1722）創52周高，見0.215元，收報0.215元，升4.88%；金鷹商貿集團（3308）創52周高，見6.59元，收報6.57元，無升跌。

破底股方面

35隻股份創上市新低，其中十隻包括，民生教育（1569）低見0.33元，收報0.34元，跌1.45%；大豐港（8310）低見0.063元，收報0.083元，升5.06%；京東（9618）低見123.8元，收報124.3元，跌4.38%；明源雲（0909）低見3.17元，收報3.27元，跌5.49%；壽康集團（0575）低見0.039元，收報0.04元，無升跌；海螺創業（0586）低見9.61元，收報9.61元，跌3.71%；海螺環保（0587）低見2.21元，收報2.25元，跌4.66%；華融金控（0993）低見0.056元，收報0.056元，跌11.11%；周黑鴨（1458）低見3.02元，收報3.07元，跌4.95%；歐康維視生物（1477）低見6.72元，收報6.82元，跌5.54%。

70隻股份創52周低，其中十隻包括，東風集團股份（0489）低見3.3元，收報3.34元，跌1.47%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.78元，收報0.78元，跌2.5%；卓悅控股（0653）低見0.081元，收報0.081元，跌13.83%；九龍倉集團（0004）低見16.22元，收報16.22元，跌4.02%；長實集團（1113）低見42元，收報42.3元，跌1.63%；嘉里物流（0636）低見9元，收報9.03元，跌1.53%；中遠海控（1919）低見6.94元，收報6.96元，跌4%；東方海外（0316）低見94.35元，收報95.25元，跌2.81%；美團（3690）低見110.1元，收報110.9元，跌4.73%；恒生（0011）低見105.5元，收報106.2元，跌1.3%。

異動股

上升異動股，包括，德益控股（9900）收報1.49元，升69.32%；國茂控股（8428）收報0.5元，升42.86%；國際娛樂（1009）收報0.6元，升36.36%；瑞斯康集團（1679）收報0.144元，升30.91%；中國再生醫學（8158）收報0.113元，升26.97%；新威工程集團（8616）收報0.069元，升25.45%；上坤地產（6900）平上市低位0.028元，收報0.035元，升20.69%；保集健康（1246）收報0.068元，升19.3%；萬馬控股（6928）收報1.6元，升18.52%；泰凌醫藥（1011）收報0.058元，升16%；威揚酒業控股（8509）收報0.5元，升14.94%。

下跌異動股，包括，亮晴控股（8603）見52周低0.104元，收報0.104元，跌87%；國科控股（8275）收報1.17元，跌34.27%；OKURA HOLDINGS（1655）創上市新低，見0.206元，收報0.29元，跌30.12%；德永佳集團（0321）收報1.09元，跌23.24%；信源企業集團（1748）收報2.03元，跌18.8%；富通科技（0465）收報0.244元，跌18.67%；億達中國（3639）收報0.235元，跌16.07%；中國金石（1380）收報0.33元，跌15.38%；高奧士國際（8042）收報0.069元，跌14.81%；卓悅控股（0653）見52周低0.081元，收報0.081元，跌13.83%。

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