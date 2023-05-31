中美軍機事件，恒指今早低開180點，內地公布製造業PMI遜預期兼跌至5個月低，分類指數亦顯示生產活動放緩、市場需求回落、企業用工景氣度下降，且續於於50以下，市場相信內地經濟放緩，人民幣穿7.1，美期、A股、港股跌幅擴大，恒指亦步國指、科指後塵，由1月高位累跌20%，步入技術熊市，半日收市18178點計，則累跌19.92%，於20%所在的18160點爭持。三大指數見半年低。