樓上單位樓價或受影響 無妄之災

很多人以為一般屋苑單位如果做裝修，一定要將圖紙交畀大廈管理處或者立案法團批核，估計今次事件是裝修公司沒有將正確圖紙交給大廈管理處，現在出事，裝修公司唔知會不會負責。一般人認為肇事單位的業主很慘，其實樓上的單位仲慘，他們根本唔知樓下拆了主力牆，或多或少影響他們的樓價，那些業主真的是無妄之災。

老實說，今次非法清拆主力牆事件真是一個大問題，任何裝修公司都知道，主力牆是唔拆得，如果要拆的話，一定要入則申請，同時要大廈的管理處不反對才可以，以往或者比較容易批核，現在已經很難，或者因為很難獲得批核，裝修公司索性唔申請。

老實說，不是有太多公司夠膽做，不過，蝕本生意冇人做，殺人生意有人做，所以，一定會有裝修公司鋌而走險，但走到和尚走唔到廟，現在拆了主力牆的業主非常頭痛，就算加建可以彌補主力牆失去的功能，但加建的部分一定大肆破壞原來的裝修。今次事件的業主一定要面對，不能夠「側側膊」，雖然損失慘重，唯有當破財擋災。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]