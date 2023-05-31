方舟投資管理（ARK Invest）創辦人Cathie Wood稱，軟件提供商將是英偉達（Nvidia，美：NVDA）驅動的人工智能(AI)狂潮的下一個受益板塊。
Cathie Wood稱：「我們正在關注那些和英偉達在我們開始買入時狀況差不多的軟件提供商。」她補充，雖然英偉達未來料將表現不俗，但Ark轉向了「下一個目標」。
Wood的旗艦公司ARK Innovation ETF (ARKK) 在1月沽出英偉達的股票，錯過了升勢。Wood解釋，這是因為擔心計算機晶片行業的興衰周期，並在Twitter發文指英偉達「估值過高」。
現時Wood押注她預計最終將增長到英偉達這種規模的軟件股，例如UiPath Inc.、Twilio Inc.和Teladoc Health Inc.等。
另外，Wood重申，特斯拉是「最大的AI概念股」，自動駕駛技術料將推動其股價從目前的約200美元漲到2027年的2,000美元。
提到中國時，Wood表示，「共同富裕」政策意味著，如果渴望中國的規模機會，那麼進軍這個市場的公司將得放棄利潤率。
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