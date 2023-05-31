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李澤楷：截至3月5G上客佔比達34% 推活化電話亭計劃

香港電訊（6823）執行主席兼執行董事李澤楷於股東會上透露，受惠全面通關，加上本地營商環境好轉，推動漫遊業務顯著增長，回復至疫情前五成至六成水平。截至今年3月底，5G客戶佔後付客戶群達34％，較去年第四季提升2個百分點。李澤楷又表示，為支持智慧城市發展，香港電訊推出「活化電話亭計劃」。

李澤楷又透露，原本希望今日出席實體股東會，但今早新冠病毒檢驗結果呈陽性，為保障股東健康安全，因此決定以視像形式出席。

Now TV方面，李澤楷表示，Now TV是香港電訊重要的收入來源，承諾會繼續營運收費電視。他指，Now TV未來三季繼續播放「一級方程式錦標賽」和「英超足球賽」等體育節目，以鞏固「體育之家」收費電視地位。他又表示，現時公司收費電視市佔率最大，隨著競爭者退出市場，本港旅遊業復蘇推動商業用戶增長，特別飲食業和酒店業收費電視用戶增長顯著。

談及大灣區方面，李澤楷表示，內地傳統電訊服務主要由三大中資電訊商營運，公司若進軍大灣區，未能打開電話月費服務市場，但能搶佔企業方案客戶，助香港在內地市場轉型。他又表示，通關後，在大灣區的企業方案業務初步取得良好發展，但對公司而言不是一個較大的佔比收入。

 

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