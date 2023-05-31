百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏在摩根大通全球中國峰會期間宣布，百度將設立10億元人民幣（下同）的百度文心投資基金，旨在推動大模型生態繁榮，同時啟動「文心杯」創業大賽，最高獎項為價值1000萬元早期投資。
李彥宏指出，百度將推出「文心杯」創業大賽。「參賽者可以提交想法和原型，我們將尋找最有潛力的想法，並為其提供資金。美國開發者正基於ChatGPT或其他語言模型開發新應用。在中國，更多開發者將會基於文心大模型來開發AI應用。」
本次創業大賽於5月31日正式啟動，參賽團隊需專注於AIGC、大模型創新應用方向，有意願且有能力基於文心大模型搭建應用，或將文心大模型與自有產品進行結合。無論是有創業計劃的初創團隊，還是有成型產品或demo的初創公司，均可參賽。大賽將為參賽團隊開放文心大模型相關能力及百度智能雲算力資源，並邀請來自IDG資本、百度風投、百度資本等知名機構投資人與多位百度AI專家擔任評審。
百度宣布將設立規模為10億元的文心投資基金，面向AIGC領域潛力股創企，提供涵蓋資金、技術、業務資源在內的全面扶持。
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