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貿發局擴展T-box計劃 夥機構助中小企實踐ESG 

貿發局宣布擴展「T-box升級轉型計劃」，設立新支援隊伍協助港商實踐「環境保護、社會責任及企業管治」(ESG)，預計首年將舉辦逾100場免費商務諮詢，年內以為500家中小企提供服務為目標。

貿發局於2020年4月推出「T-box升級轉型計劃」（T-box），協助港商在品牌升級、電子商貿、生產及供應鏈方案及市場開拓四方面提升競爭力，逐步邁向升級轉型目標。現T-box將擴展到ESG層面，設立新支援隊伍協助港商實踐ESG。 

貿發局將夥商界環保協會及鄧白氏等多家機構，為港商提供一系列免費支援包括商務諮詢、市場資訊、工作坊，以及ESG註冊服務折扣優惠等，協助中小企掌握新趨勢，引入創新科技解決固有問題。

鄧白氏將會為T-box會員提供「鄧白氏ESG註冊服務TM」(D&B ESG RegisteredTM)特別折扣優惠及首50名會員免費註冊服務，優惠直至七月底止。註冊企業按要求完成問卷後獲得ESG標章，展示該企業致力於ESG信息披露和倡議，亦有助提升商譽。 

香港貿發局副總裁劉會平表示，ESG不再只是一個選項，他指出ESG是一個商機，亦是企業賴以成功的重要元素。他又指ESG亦成為銀行審核貸款申請、優質買家選擇供應商的考慮條件之一。他希望此計劃能夠成為港商ESG轉型的最強後盾，鼓勵更多中小企付諸行動，善用創新環保方案節能減排、實現可持續發展的目標，並肩負社會責任，提升企業管治。

商界環保協會行政總裁吳家穎指出，中小企角色通常為供應鏈上遊，亦是大企業夥伴的重要一部分。面對氣候變化的嚴峻挑戰，各行各業應坐言起行，盡快落實制定其零排放路線圖，以加快轉型步伐。

鄧白氏香港地區ESG解決方案及企業培訓業務責任人麥靄琳指，以現時少於20%上市公司的ESG報告有認證，以說明其ESG認證的重要性。她又指現時不少跨國企業在採購產品時，均提升了對供應商的要求，例如沒有違反勞工及環保條例，原材料採購程序合規等。