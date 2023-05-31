吳卓殷又指出，房地產投資復蘇疲弱，也影響不同的行業。至於製造業，吳卓殷指因為外圍加息影響需求，企業也要消化庫存，因此短期難以重返擴張區間。進入下半年，他指消費要視乎居民可支配收入能否與疫前般快速增長，今年料有周期性反彈，不過央行調查指首季仍有近60%居民傾向更多儲蓄，較疫前高出不少，居民消費信心仍有待恢復。他認為今年大型和中小企的PMI將相當分化，大企料可處於50點以上，但中小企則會低於擴張水平。

人民銀行連續9個月沒有下調貸款基準利率，吳卓殷認為人行會先從降低存款利息着手，除了減輕銀行淨息差下行壓力加強放貸意願，也引導居民存款流動消費、企業存款流向投資。調減貸款基準利率則要視乎經濟數據，因為內地政策注重防止金融風險，而且銀行貸款下降後對企業投資和房地產幫助也不明顯，現時或不是最有效措施。

不過，吳卓殷指私人企業借貸需求並不強，加上支持地方政府發債，因此站在流動性角度，他認為內地有機會在今明兩季有機會下調存款準備金率，時間視乎經濟數據，或在第三季初降準0.5%。除了貨幣政策和家電下鄉、基建等財政政策需同時推行，他指內地金融監管過去對企業投資有較大影響，認為監管政策可作放寬，為基建、房地產提供流動性。

地方銀行為地方債券主要買家，內地地方政府收入較以往弱，問及會否影響發債削弱推動經濟能力，吳卓殷認為目前在內地按揭需求較弱，也擔心企業貸款資產質素有問題，內地銀行資金沒有太多出路，相信仍會購買地方政府債券。雖然地方政府債券風險上升，但銀行沒有明顯信貸收縮，不過他指未來銀行有機會因為地方政府償債能力而不願放貸。

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