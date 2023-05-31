moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

經濟放緩拖累 恒指收市跌361點 避過熊區 北水轉流出 成交1709億4個月最多 三大指數連跌兩個月

中美軍機事件，恒指今早未有承接美股標指納指升勢而低開180點，內地公布PMI數據顯示內地經濟放緩，恒指跌幅擴大並進入技術性熊市，中午收市雖一度離開熊區，但午後跌幅再擴大至550點，再度考驗18000點關，臨近收市跌幅收窄，恒指較1月高位累跌19.67%，再度離開熊區。科技、資源、金融股跌幅較大。三大指數創半年新低。北水午後轉流出，MSCI指數換馬，大市成交由持續交易時段完結時的1028億元，大增至競價交易時段完結後全日收市的1709億元，見4個月最多。三大指數連跌兩個月，恒指國指分別跌8.35%及8.04%，齊創3個月最大按月跌幅，科指亦跌7%，較上月收窄。

內地數據疲弱，顯示出需求疲軟，市場憧憬內地出招穩經濟，彭博社報道內地官媒引述分析人士的話稱，一系列穩成長、擴內需的政策舉措有望出台，包括降息和發行更多債券。人民幣偏軟，在岸價今早穿7.1後，午後再貶至7.1116，離岸價見7.1285，齊再創半年最弱。

受內地數據拖累，商品價格亦輕微下跌，LME鋁價現跌0.6%，LME銅跌0.15%，DCE鐵礦石跌1.6%，SHF鋼筋跌1%，紐油跌0.7%，布油跌0.7%。

金融、非必需消費品、通訊服務、能源股推低大市。全市上升股份比例為18.31%，下跌為45.81%，無升跌為35.86%。

恒指今早低開180點，高位跌180點，低位跌550點，高低波幅370點。

恒指收市跌361點或1.94%，報18234點，大市成交金額1709億元，較上日增加80.82%，是1月31日1738.22億元成交後最多；國指跌120點或1.92%，報6163點。恒生科技指數收報3626點，跌2.04%。

藍籌股成交金額863.63億元，佔大市成交50.53%；科指成份股成交金額405.28億元，佔大市成交23.71%；國指成份股成交金額598.83億元，佔大市成交35.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少17.48%，至77.7億元，佔大市成交14.72%。牛熊證成交金額33.1億元，減少27.85%；窩輪成交金額44.6億元，減少7.62%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。比亞迪（1211）、中芯（0981）、農夫山泉（9633）貢獻恒指較多。

藍籌6隻升，70隻下跌，0隻無升跌。中芯（0981）升1.91%，收報20.3元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌5.42%，收報5.06元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，26隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）收報251.2元，升2.03%；跌幅最大的是美團（3690）見52周低109.2元，收報110.2元，跌5.33%。

恒指續低於主要平均線。科指續低於主要平均線。

北水南下合計淨流出3.87億元，終止單日流入。南水北上合計淨流出37.98億元人民幣，終止連續2日流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.96%，是3月20日後最大跌幅，當日跌幅為3.53%。今曾低見18044.86點，是2022年11月29日17536.45點後最低。今日收市報18234.27點，是2022年11月29日後收市新低，當日報18204.68點。

科指曾跌最多3.73%，是4月25日後最大跌幅，當日跌幅為4.44%。今曾低見3563.99點，是2022年11月29日3496.19點後最低。今日收市報3626.73點，是2022年11月28日後收市新低，當日報3432.86點。

國指曾跌最多3.18%，是3月10日後最大跌幅，當日跌幅為3.38%。今曾低見6084.02點，是2022年11月29日5974.16點後最低。今日收市報6163.34點，是2022年11月28日後收市新低，當日報5872.38點。

1個月表現

恒指本月累跌8.35%或1660點，跌幅是2月後最大，當時收市跌幅為9.41%；恒指連跌2個月，對上一次連跌2個月，是2022年8月；本月表現最佳的是百度 （9888），累升3.2%，其次為匯控（0005）及煤氣（0003），分別升2.76%及1.44%。而表現最差的是東方海外（0316），累跌39.89%，其次為龍湖（0960）及碧桂園（2007），分別跌29.46%及28.36%。

國指本月累跌8.04%或538點，跌幅是2月後最大，當時收市跌幅為11.36%；國指連跌2個月，對上一次連跌2個月，是2022年8月；本月表現最佳的是理想汽車（2015），累升23.67%，其次為快手（1024）及百度（9888），分別升3.31%及3.2%。而表現最差的是龍湖集團（0960），累跌29.46%，其次為碧桂園（2007）及碧桂園服務（6098），分別跌28.36%及25.57%。

科指本月累跌7.04%或274點，跌幅是4月後最大，當時收市跌幅為9.35%；科指連跌2個月，對上一次連跌2個月，是2022年8月；本月表現最佳的是理想（2015），累升23.67%，其次為快手（1024）及百度（9888），分別升3.31%及3.2%。而表現最差的是萬國數據（9698），累跌36.03%，其次為微博（9898）及華虹半導體（1347），分別跌21.25%及20.9%。

午後消息股表現

中國生物科技服務（8037）旗下子公司推大腸健康檢查計劃 揭118異常個案。收報1.01元，無升跌。

香港電訊（6823）執行主席兼執行董事李澤楷：截至3月5G上客佔比達34% 推活化電話亭計劃。收報10元，升0.2%。

百度（9888）李彥宏：啟動「文心杯」創業大賽 設10億元投資基金。收報119.4元，跌3.48%。

匯控（0005）加大專項信貸基金額度至30億美元 推進香港及內地創新經濟發展。匯豐：首季在港新造業務保費穩佔市場第一。收報57.7元，跌1.95%。

保誠（2378）委任新財務總監 前任因行爲守則問題而辭職。收報107元，跌0.37%。

領展（0823）末期每基金單位派約118仙 按年少19%見52周低44.35元，收報45.5元，跌3.81%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里影業（1060）收報0.4元，跌3.61%。萬邦投資（0158）收報130元，無升跌。日贏控股（1741）收報1.45元，升2.84%。S&T HLDGS（3928）收報0.62元，無升跌。首都創投（2324）收報0.17元，無升跌。

易點雲（2416）擬投資約2.3億元短期理財產品，強調以盈餘現金儲備投資。創上市新高，見14.2元，收報14.12元，升13.87%。

香港信貸（1273）向拓方狗機械人授出3000萬元貸款。收報0.45元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，博維智慧（1204）創上市新高，見3.12元，收報2.86元，跌4.35%；納泉能源科技（1597）創上市新高，見5.08元，收報4.69元，跌4.29%；飛思達科技（1782）創上市新高，見4.4元，收報4.38元，升8.42%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見54元，收報54元，升14.41%；中國春來（1969）創上市新高，見4.9元，收報4.69元，升0.64%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見6.93元，收報6.69元，跌0.15%；昇能集團（2459）創上市新高，見3.07元，收報2.92元，升1.04%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8376.55元，收報8376.55元，升0.01%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見835.8元，收報835.8元，升0.01%；中金中國國債－Ｒ（83079）創上市新高，見117.6元，收報117.6元，升0.04%；中寶新材（2439）創上市新高，見0.95元，收報0.89元，無升跌；梅斯健康（2415）創上市新高，見9.99元，收報9.79元，升4.82%；易點雲（2416）創上市新高，見14.2元，收報14.12元，升13.87%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，升0.85%；INTL GENIUS（0033）創52周高，見8.47元，收報8.23元，升0.61%；中亞烯谷集團（0063）創52周高，見0.146元，收報0.141元，跌1.4%；進智公共交通（0077）創52周高，見0.75元，收報0.6元，無升跌；潼關黃金（0340）創52周高，見0.8元，收報0.68元，升11.48%；越南製造加工出口（0422）創52周高，見0.87元，收報0.85元，無升跌；獅子山集團（1127）創52周高，見1.25元，收報1.24元，升1.64%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌；雲能國際（1298）創52周高，見1元，收報1元，無升跌。

破底股方面

60隻股份創上市新低，其中十隻包括，民生教育（1569）低見0.33元，收報0.34元，跌1.45%；大豐港（8310）低見0.063元，收報0.083元，升5.06%；京東（9618）低見122.7元，收報125.9元，跌3.15%；明源雲（0909）低見3.17元，收報3.35元，跌3.18%；佳兆業（1638）低見0.204元，收報0.204元，跌6.42%；綠心集團（0094）低見0.056元，收報0.061元，跌7.58%；德合集團（0368）低見0.25元，收報0.285元，無升跌；壽康集團（0575）低見0.039元，收報0.042元，升5%；海螺創業（0586）低見9.48元，收報9.84元，跌1.4%；海螺環保（0587）低見2.19元，收報2.31元，跌2.12%。

129隻股份創52周低，其中十隻包括，廣汽集團（2238）低見4.4元，收報4.43元，跌1.34%；東風集團股份（0489）低見3.3元，收報3.34元，跌1.47%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.78元，收報0.78元，跌2.5%；卓悅控股（0653）低見0.081元，收報0.081元，跌13.83%；九龍倉集團（0004）低見16.22元，收報16.22元，跌4.02%；長實集團（1113）低見42元，收報42.3元，跌1.63%；嘉里物流（0636）低見8.92元，收報9.1元，跌0.76%；中遠海控（1919）低見6.83元，收報6.9元，跌4.83%；勝獅貨櫃（0716）低見0.55元，收報0.55元，跌5.17%；東方海外（0316）低見94.35元，收報95.45元，跌2.6%。

異動股

上升異動股，包括，海通恆信（1905）創52周高，見1.3元，收報1.16元，升54.67%；中薇金融（0245）收報0.052元，升33.33%；瑞斯康集團（1679）收報0.138元，升25.45%；國際娛樂（1009）收報0.55元，升25%；泛亞環保（0556）收報0.52元，升23.81%；浙江永安（8211）收報0.037元，升23.33%；盛良物流（8292）收報0.091元，升21.33%；德益控股（9900）收報1.06元，升20.45%；世紀集團國際（2113）收報0.103元，升19.77%；保集健康（1246）收報0.068元，升19.3%。

下跌異動股，包括，麥迪森控股（8057）創上市新低，見0.16元，收報0.222元，跌44.5%；國科控股（8275）收報1.08元，跌39.33%；OKURA HOLDINGS（1655）創上市新低，見0.206元，收報0.28元，跌32.53%；迅捷環球控股（0540）收報0.27元，跌28.95%；阿仕特朗金融（8333）收報0.5元，跌25.37%；亮晴控股（8603）見52周低0.104元，收報0.6元，跌25%；德永佳集團（0321）收報1.09元，跌23.24%；ATLINKS（8043）見52周低0.116元，收報0.116元，跌21.09%；富通科技（0465）收報0.24元，跌20%；高奧士國際（8042）收報0.065元，跌19.75%。

其他報道

匯豐：首季在港新造業務保費穩佔市場第一

法國外貿銀行：內地經濟增速不如早前市場預期強勁 第三季料降準0.5%

貿發局擴展T-box計劃 夥機構助中小企實踐ESG 

李澤楷：截至3月5G上客佔比達34% 推活化電話亭計劃

百度李彥宏：啟動「文心杯」創業大賽 設10億元投資基金

匯豐加大專項信貸基金額度至30億美元 推進香港及內地創新經濟發展

滬指終止三連升 收跌0.61%

馬斯克上午訪問中國商務部

保誠委任新財務總監 前任因行爲守則問題而辭職

陳茂波：港深滬佔全國GDP僅約98% 港股發展空間大

瑞信放棄在內地設立本地註冊銀行

摩通CEO：無論順境逆境 摩通將留在內地

摩通過去四年內地人手增1倍 看好財富管理業務

半日沽空金額84億 盈富沽空金額最多

領展末期每基金單位派約118仙 按年少19%

【財經專欄】湯文亮：非法拆主力牆 多人受惠

恒指熊區爭持 半日跌417點 高位累跌收窄至19.9% 三大指數見半年低