內地數據疲弱，顯示出需求疲軟，市場憧憬內地出招穩經濟，彭博社報道內地官媒引述分析人士的話稱，一系列穩成長、擴內需的政策舉措有望出台，包括降息和發行更多債券。人民幣偏軟，在岸價今早穿7.1後，午後再貶至7.1116，離岸價見7.1285，齊再創半年最弱。

受內地數據拖累，商品價格亦輕微下跌，LME鋁價現跌0.6%，LME銅跌0.15%，DCE鐵礦石跌1.6%，SHF鋼筋跌1%，紐油跌0.7%，布油跌0.7%。

金融、非必需消費品、通訊服務、能源股推低大市。全市上升股份比例為18.31%，下跌為45.81%，無升跌為35.86%。

恒指今早低開180點，高位跌180點，低位跌550點，高低波幅370點。

恒指收市跌361點或1.94%，報18234點，大市成交金額1709億元，較上日增加80.82%，是1月31日1738.22億元成交後最多；國指跌120點或1.92%，報6163點。恒生科技指數收報3626點，跌2.04%。

藍籌股成交金額863.63億元，佔大市成交50.53%；科指成份股成交金額405.28億元，佔大市成交23.71%；國指成份股成交金額598.83億元，佔大市成交35.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少17.48%，至77.7億元，佔大市成交14.72%。牛熊證成交金額33.1億元，減少27.85%；窩輪成交金額44.6億元，減少7.62%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。比亞迪（1211）、中芯（0981）、農夫山泉（9633）貢獻恒指較多。

藍籌6隻升，70隻下跌，0隻無升跌。中芯（0981）升1.91%，收報20.3元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌5.42%，收報5.06元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，26隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）收報251.2元，升2.03%；跌幅最大的是美團（3690）見52周低109.2元，收報110.2元，跌5.33%。

恒指續低於主要平均線。科指續低於主要平均線。

北水南下合計淨流出3.87億元，終止單日流入。南水北上合計淨流出37.98億元人民幣，終止連續2日流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.96%，是3月20日後最大跌幅，當日跌幅為3.53%。今曾低見18044.86點，是2022年11月29日17536.45點後最低。今日收市報18234.27點，是2022年11月29日後收市新低，當日報18204.68點。

科指曾跌最多3.73%，是4月25日後最大跌幅，當日跌幅為4.44%。今曾低見3563.99點，是2022年11月29日3496.19點後最低。今日收市報3626.73點，是2022年11月28日後收市新低，當日報3432.86點。

國指曾跌最多3.18%，是3月10日後最大跌幅，當日跌幅為3.38%。今曾低見6084.02點，是2022年11月29日5974.16點後最低。今日收市報6163.34點，是2022年11月28日後收市新低，當日報5872.38點。

1個月表現

恒指本月累跌8.35%或1660點，跌幅是2月後最大，當時收市跌幅為9.41%；恒指連跌2個月，對上一次連跌2個月，是2022年8月；本月表現最佳的是百度 （9888），累升3.2%，其次為匯控（0005）及煤氣（0003），分別升2.76%及1.44%。而表現最差的是東方海外（0316），累跌39.89%，其次為龍湖（0960）及碧桂園（2007），分別跌29.46%及28.36%。

國指本月累跌8.04%或538點，跌幅是2月後最大，當時收市跌幅為11.36%；國指連跌2個月，對上一次連跌2個月，是2022年8月；本月表現最佳的是理想汽車（2015），累升23.67%，其次為快手（1024）及百度（9888），分別升3.31%及3.2%。而表現最差的是龍湖集團（0960），累跌29.46%，其次為碧桂園（2007）及碧桂園服務（6098），分別跌28.36%及25.57%。

科指本月累跌7.04%或274點，跌幅是4月後最大，當時收市跌幅為9.35%；科指連跌2個月，對上一次連跌2個月，是2022年8月；本月表現最佳的是理想（2015），累升23.67%，其次為快手（1024）及百度（9888），分別升3.31%及3.2%。而表現最差的是萬國數據（9698），累跌36.03%，其次為微博（9898）及華虹半導體（1347），分別跌21.25%及20.9%。

午後消息股表現

中國生物科技服務（8037）旗下子公司推大腸健康檢查計劃 揭118異常個案。收報1.01元，無升跌。

香港電訊（6823）執行主席兼執行董事李澤楷：截至3月5G上客佔比達34% 推活化電話亭計劃。收報10元，升0.2%。

百度（9888）李彥宏：啟動「文心杯」創業大賽 設10億元投資基金。收報119.4元，跌3.48%。

匯控（0005）加大專項信貸基金額度至30億美元 推進香港及內地創新經濟發展。匯豐：首季在港新造業務保費穩佔市場第一。收報57.7元，跌1.95%。

保誠（2378）委任新財務總監 前任因行爲守則問題而辭職。收報107元，跌0.37%。

領展（0823）末期每基金單位派約118仙 按年少19%見52周低44.35元，收報45.5元，跌3.81%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里影業（1060）收報0.4元，跌3.61%。萬邦投資（0158）收報130元，無升跌。日贏控股（1741）收報1.45元，升2.84%。S&T HLDGS（3928）收報0.62元，無升跌。首都創投（2324）收報0.17元，無升跌。

易點雲（2416）擬投資約2.3億元短期理財產品，強調以盈餘現金儲備投資。創上市新高，見14.2元，收報14.12元，升13.87%。

香港信貸（1273）向拓方狗機械人授出3000萬元貸款。收報0.45元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，博維智慧（1204）創上市新高，見3.12元，收報2.86元，跌4.35%；納泉能源科技（1597）創上市新高，見5.08元，收報4.69元，跌4.29%；飛思達科技（1782）創上市新高，見4.4元，收報4.38元，升8.42%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見54元，收報54元，升14.41%；中國春來（1969）創上市新高，見4.9元，收報4.69元，升0.64%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見6.93元，收報6.69元，跌0.15%；昇能集團（2459）創上市新高，見3.07元，收報2.92元，升1.04%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8376.55元，收報8376.55元，升0.01%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見835.8元，收報835.8元，升0.01%；中金中國國債－Ｒ（83079）創上市新高，見117.6元，收報117.6元，升0.04%；中寶新材（2439）創上市新高，見0.95元，收報0.89元，無升跌；梅斯健康（2415）創上市新高，見9.99元，收報9.79元，升4.82%；易點雲（2416）創上市新高，見14.2元，收報14.12元，升13.87%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，升0.85%；INTL GENIUS（0033）創52周高，見8.47元，收報8.23元，升0.61%；中亞烯谷集團（0063）創52周高，見0.146元，收報0.141元，跌1.4%；進智公共交通（0077）創52周高，見0.75元，收報0.6元，無升跌；潼關黃金（0340）創52周高，見0.8元，收報0.68元，升11.48%；越南製造加工出口（0422）創52周高，見0.87元，收報0.85元，無升跌；獅子山集團（1127）創52周高，見1.25元，收報1.24元，升1.64%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌；雲能國際（1298）創52周高，見1元，收報1元，無升跌。

破底股方面

60隻股份創上市新低，其中十隻包括，民生教育（1569）低見0.33元，收報0.34元，跌1.45%；大豐港（8310）低見0.063元，收報0.083元，升5.06%；京東（9618）低見122.7元，收報125.9元，跌3.15%；明源雲（0909）低見3.17元，收報3.35元，跌3.18%；佳兆業（1638）低見0.204元，收報0.204元，跌6.42%；綠心集團（0094）低見0.056元，收報0.061元，跌7.58%；德合集團（0368）低見0.25元，收報0.285元，無升跌；壽康集團（0575）低見0.039元，收報0.042元，升5%；海螺創業（0586）低見9.48元，收報9.84元，跌1.4%；海螺環保（0587）低見2.19元，收報2.31元，跌2.12%。

129隻股份創52周低，其中十隻包括，廣汽集團（2238）低見4.4元，收報4.43元，跌1.34%；東風集團股份（0489）低見3.3元，收報3.34元，跌1.47%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.78元，收報0.78元，跌2.5%；卓悅控股（0653）低見0.081元，收報0.081元，跌13.83%；九龍倉集團（0004）低見16.22元，收報16.22元，跌4.02%；長實集團（1113）低見42元，收報42.3元，跌1.63%；嘉里物流（0636）低見8.92元，收報9.1元，跌0.76%；中遠海控（1919）低見6.83元，收報6.9元，跌4.83%；勝獅貨櫃（0716）低見0.55元，收報0.55元，跌5.17%；東方海外（0316）低見94.35元，收報95.45元，跌2.6%。

異動股

上升異動股，包括，海通恆信（1905）創52周高，見1.3元，收報1.16元，升54.67%；中薇金融（0245）收報0.052元，升33.33%；瑞斯康集團（1679）收報0.138元，升25.45%；國際娛樂（1009）收報0.55元，升25%；泛亞環保（0556）收報0.52元，升23.81%；浙江永安（8211）收報0.037元，升23.33%；盛良物流（8292）收報0.091元，升21.33%；德益控股（9900）收報1.06元，升20.45%；世紀集團國際（2113）收報0.103元，升19.77%；保集健康（1246）收報0.068元，升19.3%。

下跌異動股，包括，麥迪森控股（8057）創上市新低，見0.16元，收報0.222元，跌44.5%；國科控股（8275）收報1.08元，跌39.33%；OKURA HOLDINGS（1655）創上市新低，見0.206元，收報0.28元，跌32.53%；迅捷環球控股（0540）收報0.27元，跌28.95%；阿仕特朗金融（8333）收報0.5元，跌25.37%；亮晴控股（8603）見52周低0.104元，收報0.6元，跌25%；德永佳集團（0321）收報1.09元，跌23.24%；ATLINKS（8043）見52周低0.116元，收報0.116元，跌21.09%；富通科技（0465）收報0.24元，跌20%；高奧士國際（8042）收報0.065元，跌19.75%。

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