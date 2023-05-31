今年首季本港與內地全面恢復通關，保監局表示，跨境人流恢復正常釋放壓抑多時需求，加上去年同期基數較低，今年首季內地訪客的新造業務保費為96億元，按年上升26.86倍，為2019年首季新冠肺炎疫爆發前的75%。今年首季內地訪客佔個人新造業務總額20.5%，相對2019年同期為26.4%。
內地訪客回流，帶動今年首季壽險新造保單保費按年上升10.7%至470億元，其中個人人壽及年金非投資相連業務，按年上升15.2%至435億元，不過投連險保費按年下跌25.2%至34億元。
今年首季壽險保費收入總額按年下跌8.9%至1266億元，非投連個人人壽及年金業務保費收入按年下跌3.2%至1097億元，投連險保費收入則按年下跌18%至65億元，退休計劃業務供款按年下跌47.6%至83億元。保監局指主要是受到去年同期退休計劃業務的個別交易，和個人人壽及年金非投連業務部分產品的保費支付模式所影響。
此外，給付保單持有人的總申索和利益，按年上升9.6%至785億元。今年首季保險公司共發出約1.66萬份合資格延期年金保單，涉及保費10億元，佔個人業務總額2.2%。
財產保險方面，今年首季毛保費按年上升6.9%至207億元，淨保費按年上升4.1%至125億元。已償付申索毛額按年下跌4.7%至75億元，整體承保利潤按年下跌51.74%至5.13億元。
直接業務的整體承保利潤按年下跌59.9%至3.87億元，已承付申索淨額比率由54.5%攀升至60.5%，保監局指主要是經濟活動復常對意外及健康業務、汽車業務、船舶業務和一般法律責任（包括僱員補償）業務帶來負面影響。
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