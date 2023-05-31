moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

內地訪客來港投保解凍 新造業務保費回復至2019年同期75%

今年首季本港與內地全面恢復通關，保監局表示，跨境人流恢復正常釋放壓抑多時需求，加上去年同期基數較低，今年首季內地訪客的新造業務保費為96億元，按年上升26.86倍，為2019年首季新冠肺炎疫爆發前的75%。今年首季內地訪客佔個人新造業務總額20.5%，相對2019年同期為26.4%。

內地訪客回流，帶動今年首季壽險新造保單保費按年上升10.7%至470億元，其中個人人壽及年金非投資相連業務，按年上升15.2%至435億元，不過投連險保費按年下跌25.2%至34億元。

今年首季壽險保費收入總額按年下跌8.9%至1266億元，非投連個人人壽及年金業務保費收入按年下跌3.2%至1097億元，投連險保費收入則按年下跌18%至65億元，退休計劃業務供款按年下跌47.6%至83億元。保監局指主要是受到去年同期退休計劃業務的個別交易，和個人人壽及年金非投連業務部分產品的保費支付模式所影響。

此外，給付保單持有人的總申索和利益，按年上升9.6%至785億元。今年首季保險公司共發出約1.66萬份合資格延期年金保單，涉及保費10億元，佔個人業務總額2.2%。

財產保險方面，今年首季毛保費按年上升6.9%至207億元，淨保費按年上升4.1%至125億元。已償付申索毛額按年下跌4.7%至75億元，整體承保利潤按年下跌51.74%至5.13億元。

直接業務的整體承保利潤按年下跌59.9%至3.87億元，已承付申索淨額比率由54.5%攀升至60.5%，保監局指主要是經濟活動復常對意外及健康業務、汽車業務、船舶業務和一般法律責任（包括僱員補償）業務帶來負面影響。

 

其他報道

全日沽空金額343億 比率升至20% 阿里沽空金額最多

金管局：4月新批出按揭貸款額按月減少21.2%

政府：本財年首月錄得348億元赤字

經濟放緩拖累 恒指收市跌361點 避過熊區 北水轉流出 成交1709億 4個月最多

匯豐：首季在港新造業務保費穩佔市場第一

法國外貿銀行：內地經濟增速不如早前市場預期強勁 第三季料降準0.5%

貿發局擴展T-box計劃 夥機構助中小企實踐ESG 

李澤楷：截至3月5G上客佔比達34% 推活化電話亭計劃