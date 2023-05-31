moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒生伙拍萬事達卡首推 MMPower 信用卡 網上消費享5%回贈

恒生宣布，伙拍萬事達卡首推 MMPower 無障礙信用卡，該卡於網上簽帳，可享5%+FUN Dollars，由明日起至今年底，登記自選簽賬類別消費亦可享有5% +FUN Dollars回贈。每月上限回贈為$800 +FUN Dollars。

恒生 MMPOWER World Mastercard持卡人可於 5 個獎賞簽賬類別中選擇最多 2 個，包括手機支付、餐飲、旅遊及外幣簽賬、電子產品及娛樂，以享5% +FUN Dollars回贈。

全新客戶成功申請MMPower World Mastercard並符合指定簽賬要求，可享最多$700 +FUN Dollars或10張MCL戲票。同時開立優進理財戶口亦可獲額外$100 +FUN Dollars。

恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示，正值旅遊旺季，MMPower 信用卡已包含一系列旅遊回贈優惠，亦可於購買旅遊保險時享有優惠。

Mastercard 香港及澳門總經理陳一芳指，今次推出首張無障礙信用卡，採用凹位設計，方便視障人士識別Mastercard。

李樺倫透露，恒生將於7月伙拍Mastercard舉辦沙灘演唱會，料將會邀請藝人魏浚笙出席。

 

其他報道

證監會與警方對涉嫌從事非法賣空及欺詐活動的疑犯採取聯合行動

內地訪客來港投保解凍 新造業務保費回復至2019年同期75%

公益金長江捐款熱線第18次啟動 市民每捐1元 長江及李嘉誠基金會捐2元

全日沽空金額343億 比率升至20% 阿里沽空金額最多

金管局：4月新批出按揭貸款額按月減少21.2%

政府：本財年首月錄得348億元赤字

經濟放緩拖累 恒指收市跌361點 避過熊區 北水轉流出 成交1709億 4個月最多

匯豐：首季在港新造業務保費穩佔市場第一