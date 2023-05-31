恒生 MMPOWER World Mastercard持卡人可於 5 個獎賞簽賬類別中選擇最多 2 個，包括手機支付、餐飲、旅遊及外幣簽賬、電子產品及娛樂，以享5% +FUN Dollars回贈。

全新客戶成功申請MMPower World Mastercard並符合指定簽賬要求，可享最多$700 +FUN Dollars或10張MCL戲票。同時開立優進理財戶口亦可獲額外$100 +FUN Dollars。

恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示，正值旅遊旺季，MMPower 信用卡已包含一系列旅遊回贈優惠，亦可於購買旅遊保險時享有優惠。

Mastercard 香港及澳門總經理陳一芳指，今次推出首張無障礙信用卡，採用凹位設計，方便視障人士識別Mastercard。

李樺倫透露，恒生將於7月伙拍Mastercard舉辦沙灘演唱會，料將會邀請藝人魏浚笙出席。

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