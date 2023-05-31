黃國龍續指，目前本港市況好轉，大部分租客都處加租情況，但仍有部分租戶需要支持，零售市道亦未完全反彈至疫前水平，亦較理想中緩慢一點，但相信會慢慢回復到正常水平。

談到供股後的資金運用或資產處置，黃國龍指，領展過去一年做了許多收購，會繼續留意。但由於利息成本上漲，除非是一些不良資產或有問題資產，一般賣家未調整意向價，買賣雙方意向差價拉闊，雖然明白股東或會問「畀了啲錢供股，是否要加快投（資）」，「但我們會睇適當價錢先投，這段時間放銀行都收息不少，所以搵投資項目要拎更好回報亦不易」。

他強調，領展現時收購會更嚴謹，因為對前景未必太樂觀，做完供股後領展的資產負債表非常好，隨時可以做收購，但不可以亂用令到資產負債表受到影響，「有耐性一定搵到好項目」，深信利息只會「higher for longer（高利率持續更久）」，之後利率再升多一點後，仍會在高位企住，故對所有物業投資者，包括領展在內的挑戰不少，但供股後還債已令領展的利息成本減少。領展去年度財務成本增加74.5%至17.54億元，淨負債比率下降至17.8%，領展強調未來12個月無再融資需要。

他指，領展較小心使用供股所得資金，希望以較好的價錢投得項目，就如去年收購新加坡兩個項目亦拿到6%折讓一樣。

領展財務總監黃國祥則指，領展去年的平均借貸成本為3%，若利率持續維持較高水平，按2024/2025年度約94億元的到期債務再融資及借貸成本再增加2個百分點至5%計算，則增稅後融資成本約2.5億元。

至於「領展3.0」的策略進展，黃國龍指出，已有數個不同方向及項目準備中，但未到成熟時間拿出來講。而資本循環方面，在新策略會考慮更多，因「以前（項目）會百分百賣出，但現在有啲物業可以賣大股出去，再收管理費」，是多了選擇研究。

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