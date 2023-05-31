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李澤楷﹕投資藍Viu廣告具協同效應 AI 方案發展暫不涉B2C市場

電訊盈科（0008）今日舉行股東周年大會，主席兼執行董事李澤楷於會上表示，去年免費電視（ViuTV）（藍Viu）電子廣告業務升兩成， 電盈除了免費電視外，亦有區域性OTT 業務，與業內其他免費電視競爭者比較，在同一成本基礎下， 投資藍Viu廣告具協同效應，對ViuTV 廣告前景感正面。

股東會上有股東引用 ChatGPT 所生成電盈AI 發展目標和電盈AI客戶體驗作出提問，李澤楷回應指，電盈過去一直支援 AI 商業市場（B2B），但目前在B2C市場則未有概念。集團董事總經理許漢卿表示，電盈企業方案涉及雲服務、能源控制和安全系統， 均運用AI技術。許漢卿又表示，在新興市場方面亦能利用AI 驅動自動化客戶體驗，如醫療、物管和建造業等。李澤楷又表示， 大約一半前在美國投資AI 項目，受中美關係影響，未能派股東前往董事局，但業務合作不受阻礙。該公司主要項目涉及除了智能駕駛領域的AI 發展，如能源、航空和工業領域。

談及派息政策，李澤楷表示，電盈董事會取得共識，對派息政策持穩定、可持續的派息。他又表示，旗下香港電訊（6823）業績穩健，以「穩中求進」方針發展，儘管在過去疫情底潮，亦能保持增長。

 

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